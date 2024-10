Jorge Javier hunde a Vanessa en su llegada de 'Gran Hermano' por su egoísta decisión

Vanessa ha llegado al plató de 'Gran Hermano' tras ser expulsada con una gran bronca por parte de Jorge Javier Vázquez. Tras ser la más votada de la semana, la concursante ha llegado a Telecinco con la duda del abandono de su marido. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en recriminar a Vanessa que haya presionado a Javier para que quiera abandonar tras su expulsión.

"Él se quiere quedar, otra cosa es que tú, de una manera muy egoísta, pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar, que se quiere quedar, ser generosa con tu marido y decirle: disfruta, haz tu concurso y yo estoy expulsada. Te pido por favor que, por una vez, que lo hemos visto en estos 50 días, no seas tan manipuladora y le dejes disfrutar de tu concurso",le decía el presentador.

Ante estas palabras, Vanessa se quedaba completamente descolocada: "Me está pareciendo surrealista lo que estoy viviendo aquí mismo. Respeto lo que pueda opinar la gente".

| Mediaset

"Sé perfectamente lo que he hablado con él. Fuera Javi es mi bastón, llevo una semana muy jodida en la casa, y lo que tengo fuera solo lo tengo yo", se intentaba justificar Vanessa en el plató 'Gran Hermano'.

"Llevas una semana diciendo yo yo yo yo, ¿y qué pasa con él? Tienes 39 años, tenéis la oportunidad de compartir con él algo maravilloso", seguía diciendo Jorge Javier Vázquez."Con todo lo que estoy viviendo aquí fuera, más lo necesito aquí", respondía la concursante. "Creo que es un problema de vanidad, no puedes tolerar que tu marido esté dentro y tú aquí fuera", le recriminaba el presentador.

De este modo, Vanessa explicaba su situación en 'Gran Hermano': "He estado sola la primera semana y asumí que estaba fuera. Si hubiese llegado a estas alturas también sin Javi ya estaría fuera porque lo he pasado muy mal y ha sido la persona que siempre me ha levantado".

"Date la oportunidad de que tú puedas crecer como persona, él crezca solo como persona y crezcáis como matrimonio. Es incomprensible tu decisión", insistía con dureza Jorge Javier Vázquez. "Me hacéis sentir fatal, no me parece justo", concluía una descolocada Vanessa ante el inesperado recibimiento en el plató de 'Gran Hermano'.