Mediaset apuesta por Cristina Porta como presentadora de su nuevo reality

Cristina Porta está de vuelta a Mediaset, el grupo con el que se dio a conocer a través de 'Secret Story 1'. La periodista regresa al canal que la vio nacer mediáticamente, tras haber hecho sus pinitos en laSexta y Mega. Lo hace a través de un suculento proyecto en el que volverá a mostrar su faceta como presentadora.

La vida de la periodista daba un giro al cambiar los programas deportivos o los de investigación por los reality shows. La primera gran apuesta de Cristina Porta fue 'Secret Story 1', donde conoció a Luca Onestini, con el que inició una relación. Sin embargo, una vez acabada la edición, no duraron mucho tiempo juntos.

De este modo, según ha publicado Algo Pasa TV,Cristina Porta presentará 'Un amor para Lucía', el nuevo dating show de Mediaset. Se trata de un programa de citas en el que los solteros se disputarán el amor de Lucía Sánchez. Además, estará producido por Cuarzo Producciones, misma productora detrás de 'La Isla de las Tentaciones' o 'Supervivientes'.

| Mediaset

Lucía Sánchez será la protagonista de este dating show, en el que el objetivo será que ella encuentre a su media naranja. El formato seguirá la estela de otros programas similares como 'Un príncipe para Corina' o 'Un príncipe para tres princesas', que fueron emitidos en Cuatro. De ambos programas salieron grandes personalidades de la televisión, como Corina Randazzo o Yiya.

La ganadora de 'Gran Hermano Dúo 2' no se enfrenta al amor por primera vez en televisión. Su salto a la fama fue a través de 'La Isla de las Tentaciones 3', donde pudimos ver su historia de amor con Manuel González. Años más tarde, acabarían coincidiendo otra vez en la versión dúo de 'Gran Hermano'.

Tras su paso por la isla, se refugió en Isaac Torres 'el Lobo', a quien ya había conocido anteriormente en su edición. A todo esto, en la actualidad sigue unida a él, ya que fruto de su amor, nació Mía, su hija.

'Un amor para Lucía' estará disponible para los usuarios de Mitele Plus. La plataforma de Mediaset continúa sumando proyectos, tras haber apostado recientemente por 'Los vecinos de la casa de al lado'. En este último también apareció Lucía Sánchez, donde encontró el amor, pero no por mucho tiempo.