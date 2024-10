'Gran Hermano' expulsa por sorpresa a una de sus grandes favoritas

'Gran Hermano' ha vivido una de sus galas más intensas con la expulsión de Vanessa, una de las concursantes más destacadas del reality. Tras una semana de votaciones, el 80% del público decidió que ella debía abandonar la casa, en una ajustada contienda contra Daniela. Este desenlace sorprendió a muchos, ya que Vanessa era una de las favoritas para seguir en el concurso.

El proceso de expulsión comenzó hace una semana, cuando los espectadores pudieron empezar a votar tras las nominaciones. En esa ocasión, cuatro concursantes quedaron en la cuerda floja: Vanessa, Javier, Daniela y Lucía. Sin embargo, a lo largo de la semana, las salvaciones programadas redujeron la decisión final a un duelo entre Vanessa y Daniela.

Durante la gala, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes de votos, dejando claro que la expulsión estaba casi sentenciada. Y es que desde el principio de las votaciones había una persona con un porcentaje muchísimo más alto que los demás. De hecho, finalmente la concursante ha salido con un gran 80% de los votos.

| Mediaset

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Vanessa", fueron las palabras de Jorge Javier Vázquez en el momento crucial. De este modo, Daniela se salvaba con solo un 20% de los votos en su contra. Por su parte, Vanessa se despidió de la casa con una abrumadora mayoría en su contra.

La gallega no pudo ocultar su sorpresa al conocer el resultado. Además, Javi, su pareja, había comentado previamente que, si Vanessa era expulsada, él también dejaría 'Gran Hermano'. Su salida dejó una huella emocional en la gala, incluso Jorge Javier Vázquez le dedicó unas cálidas palabras: "Te voy a echar de menos". A lo que Vanessa, aún conmocionada, respondió: "Te lo agradezco. Llevaba una semana y media mal. Es lo que hay, es un concurso y he intentado ser siempre la misma y no puedo hacer más".

Por lo tanto, Vanessa se suma a la lista de expulsados oficiales formada por Elsa, Maite y Silvia. Recordamos que Juan también fue expulsado, pero pudo volver a la casa gracias a la vida extra que puso en juego 'Gran Hermano'.