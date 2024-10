Giro de 180º en 'Gran Hermano' por el inesperado abandono voluntario de un concursante

'Gran Hermano' ha vivido su primer abandono voluntario en pleno ecuador de su edición. La noche arrancaba con Vanessa como la más votada para salir con un 80% de los votos del público. Lo que pocos imaginaban es que la concursante arrastraría a su marido Javi para que abandonase voluntariamente 'Gran Hermano'.

Un día antes, mientras estaban en el dormitorio, Vanessa ya insinuaba que quería que su marido abandonase en el caso de ser ella expulsada. En su llegada al plató, Jorge Javier Vázquez le recriminaba su actitud: "Te pido por favor que, por una vez, que lo hemos visto en estos 50 días, no seas tan manipuladora y le dejes disfrutar de tu concurso".

Sin embargo, al conectar con la casa de 'Gran Hermano' para despedirse, Vanessa mantenía su opinión: "Yo estoy rota sin ti y siendo que no se me entienda...". "No es tan difícil de entender, si una persona está mal y necesita a su otra persona, ya está", le respondía su marido, con la intención de dejarlo todo por ella.

| Mediaset

"Sabes que te necesito, aunque yo me siento super mal, pero sabes que yo te necesito. Habrá mucha gente que no me entienda, pero tú me entiendes. Si estoy mal, estoy mal", insistía Vanessa entre lágrimas.

Por su parte, Javi no dudaba en darle su apoyo a su mujer: "Para mí el programa es importante. Lo hablé ayer con el súper, le dije que gracias por confiar en mí, pero a la principal persona a la que tengo que estar agradecida eres tú. Eres mi mujer, la madre de mi hija, y si tú estás mal, yo no puedo estar aquí sabiéndolo. Ya está, no hay más".

"No quiero llegar a casa y que no estés", añadía entre lágrimas Vanessa, pero él la tranquilizaba: "No pasa nada, estate tranquila, yo estoy contigo. Claro que me voy a ir contigo".

| Mediaset

De este modo, Jorge Javier Vázquez le daba a Vanessa una última oportunidad para recapacitar, pero ella lo tenía claro: "Javi, por favor, abandona". "Abandono, no hay problema", respondía él rápidamente, mientras que en el plató de 'Gran Hermano' vitoreaban su nombre.

"Javier, lamentablemente, me cuesta mucho decir estas palabras, te vamos a dejar con el super para organizar esta salida. Lo siento muchísimo, siento perderte como concursante de 'Gran Hermano' y te voy a decir una cosa: no te lo mereces", concluía Jorge Javier Vázquez la gala de 'Gran Hermano'.