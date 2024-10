La atrevida pregunta de Ana Rosa que Jorge Javier no duda en responder en directo

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez son dos profesionales en pie de guerra. La controvertida relación entre ambos presentadores es uno de los conflictos abiertos más interesantes de la televisión. La última polémica entre los dos se produjo tras una inocente pregunta que le hizo la presentadora de 'TardeAR' al catalán.

Sus conexiones en directo ya son historia de la televisión. Jorge Javier suele conectar con la presentadora de 'TardeAR', al acabar su programa, mientras ella le avanza los contenidos del suyo. El último programa de 'El Diario de Jorge' finalizó con el caso de Katia, una mujer que buscaba a su amiga, que había desaparecido.

Katia llevaba tres meses sin saber nada sobre su amiga, incluso pensaba que podía estar muerta. "Quiero tener contacto y saber si está viva o muerta, porque hablábamos todas las noches y de la noche a la mañana, no sé nada de ella", aseguraba.

| Mediaset

La mujer visitaba el programa bastante preocupada por el estado de su amiga. Aun así, Jorge Javier se encargó de tranquilizarla bromeando sobre los muñecos que traía ella. Además, no solamente trajo muñecos, sino que también le llevó un cuarzo.

"A Ana Rosa le gustan mucho los cuarzos", desvelaba el presentador, mientras que Katia, sorprendida, le contó que "había traído para repartir". La invitada estuvo de suerte consiguiendo, finalmente, ver a su amiga, que creía muerta.

Katia no pudo contener la emoción, derrumbándose en pleno directo. Su amiga María le comunicó que no le había pasado nada grave, sino que la había bloqueado. Y todo porque le sentó fatal que su amiga la acusara de tratar mal a su perro.

Una vez resuelto este conflicto entre las dos amigas, Jorge Javier se dirigió, como cada tarde, a la presentadora de 'TardeAR'. En cambio, lo que no se esperaba el catalán es la pregunta con la que arrancaría la conexión la periodista.

"¿Tú me has bloqueado alguna vez?", le preguntaba Ana Rosa a Jorge Javier. El presentador le contestó al momento reconociendo que "hombre, ganas he tenido, pero hacerlo no lo he hecho". Acto seguido, la periodista aprovechó para intentar dejar mal al catalán.

"Yo te pregunté por tu salud y no me contestaste", desvelaba Ana Rosa, ligeramente ofendida. A su vez, Jorge Javier prefirió ignorarla y pasar de su comentario. "Venga, hasta luego", pronunció la periodista, tras no ver ninguna respuesta por parte de su compañero.