Jorge Javier paraliza 'Gran Hermano' por el vínculo de Suso con una concursante

'Gran Hermano' sigue generando polémicas, y esta vez, una concursante ha sido protagonista de una confesión que ha dado mucho que hablar fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Durante una conversación con varios de sus compañeros, Violeta desveló que antes de entrar al programa había estado en contacto con un colaborador de Telecinco. Se trata de Suso Álvarez, que estaba presente en plató con Marieta Díaz, su actual pareja.

"A mí me parece guapísimo y hablábamos por Instagram", confesó Violeta ante la atenta mirada de Ruvens, Óscar, Nerea Luis, Jorge y Edi. La confesión sorprendió a todos, especialmente cuando Violeta detalló que no solo había hablado, sino que estuvieron cerca de quedar en persona. "Solo hablaba por Instagram, eh, iba a quedar, pero al final no quedamos, pero he hablado con mil famosos por Instagram", explicó la concursante, restándole importancia al asunto.

"Le dije que me iba a presentar al casting y él se reía", señaló Violeta, añadiendo que Suso ya sabía de sus intenciones de entrar a 'Gran Hermano'. No obstante, Violeta intentó quitar hierro al asunto, aclarando que no había ido más allá con Suso y que todo ocurrió antes de su relación actual con Marieta. "Solo he dicho que hablaba con él y antes de que estuviera con ella", afirmó con firmeza.

| Mediaset

Para no dejar ninguna duda, Violeta reiteró que sus conversaciones con Suso ocurrió mucho antes de que él estuviera con Marieta, aclarando que los mensajes se dieron entre abril y mayo. "Hablaba con él en abril o mayo y tampoco hablé mucho, un poco por Instagram. Nos tiramos un poco la caña mutuamente, pero no llegamos a quedar ni nada. Mucho antes de que estuviera con ella, queda aclarado", explicó.

El drama no tardó en trasladarse al plató, donde Suso y Marieta, reaccionaron a las palabras de Violeta. Suso confirmó la veracidad de lo dicho por Violeta, aunque aprovechó para matizar un aspecto que no le agradó. "Me lo iba a tomar un poco de cachondeo, pero no me ha gustado que diga lo de 'guarro' porque si leyeras la conversación dirías que qué mal ligo", explicó Suso, en un intento de aclarar lo ocurrido.

Marieta, por su parte, mostró cierta tranquilidad al escuchar que las fechas de las conversaciones entre Suso y Violeta no coincidían con el inicio de su propia relación. Además, Belén Ro añadió más leña al fuego, revelando que Violeta había estado ligando con Suso "desde 2019".