Una soltera de 'First Dates' ni se imaginaba la cita que tendría que vivir

Apuntarse a 'First Dates' es toda una lotería. Nunca saben los solteros quién será su cita, ni cómo será. Valentina se llevó una gran decepción al apuntarse ilusionada al programa, para después encontrarse con un hombre que era todo lo contrario a ella.

La soltera, de nombre Valentina, es una enfermera de 23 años, bastante tranquila. Valentina se define como una mujer atípica respecto a la gente de su edad, ya que no le gusta "salir de fiesta, beber alcohol"... Ella se ve como una chica que realiza cosas de gente "más madura".

Valentina se plantó en 'First Dates' para encontrar a un hombre que supiera entenderla, a diferencia del resto. De hecho, le trasladó a Carlos Sobera más de una queja sobre aquellos que la sexualizan por ser enfermera. "Lo que quieren los chicos es acostarse conmigo", confesaba indignada.

'First Dates' le aguardaba una gran sorpresa a la soltera: una cita con la que no tendría nada en común. Al restaurante más famoso de la televisión se apuntó Kevin, un gestor cubano de 27 años que vive en Madrid. "Suelo encajar con las chicas, no se me da mal", pronunciaba el soltero.

Al verse, encajaron a la perfección, ambos se atraían físicamente y parecían tener interés el uno en el otro. Sin embargo, esto cambió, tras sentarse a cenar. A ella le echó para atrás que el soltero fuera demasiado presumido hablando de la importancia que le dedica al gimnasio.

"Me da la sensación de que Kevin se lo cree, los chicos así no me van nada. Me gusta un chico cuidado, pero no petadísimo", soltaba Valentina. Por otro lado, el hecho de que él no fuera nada familiar también le horrorizó a la enfermera en 'First Dates'.

"No tengo familia, solo tengo un hermano al que amo, pero lo le veo prácticamente, no tengo padres. Para mí, las reuniones familiares me agobian mucho. Creo que la familia es cuando tú la creas, no cuando te toca", defendía el soltero.

Además, por si fuera poco este choque, la decepción completa llegó a 'First Dates' cuando él insistió en que "todas las chicas son tóxicas". Kevin le reconoció a su cita que se define como una persona "un poquito machista", algo que no le gustó nada a Valentina. "Para mí, el feminismo es una mentira, una forma de manipular a la gente", aseguraba el cubano.

La decisión final era evidente. Valentina no quería tener una segunda cita con Kevin. "Me pareces muy atractivo, pero es cierto que tienes ciertos principios que son muy diferentes a los míos", apostillaba la soltera.