Juan José Ballesta suelta el bombazo de por qué rechazó participar en 'Supervivientes'

Pocos famosos se han librado de 'Supervivientes'. El reality de supervivencia lleva muchísimas ediciones en Telecinco, entrando en todas ellas concursantes de todo tipo. Sin embargo, habrá que seguir esperando para ver al actor Juan José Ballesta tirarse por el helicóptero.

El actor acaba de presentar su libro, 'La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás', donde se desahoga sobre el mundo de la fama. En él, habla de sus comienzos en la farándula, así como de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto.

De hecho, reconoció que le habían propuesto participar en 'Supervivientes', una oferta que él se vio obligado a rechazar. Juan José Ballesta admitió que nunca iría al reality de supervivencia, revelando el motivo que le lleva a tener que declinar la propuesta.

| Mediaset

"La isla no me da miedo; dame tarántulas, dame hambre, dame sobre todo para pescar con un palo y una liana. Eso, todo lo físico, creo que se me daría muy bien", comenzaba el actor. Aun teniendo en cuenta que Juan José Ballesta vive enamorado de la aventura, existe un factor que le impide vivir la aventura de Honduras.

"A mí, lo que me da miedo esla vuelta a la realidad y sentarme en el plató. Que se plante gente al lado que te busca las cosquillas, que te provoca para que saltes", desvelaba el actor, reconociendo que no se ve allí sentado participando.

"Si saltas y te defiendes, en ese instante, has perdido tu reputación para siempre, hayas hecho lo que hayas hecho en la isla", denunciaba. Así pues, Juan José Ballesta decía "no" a concursar, por miedo a que le pudieran tender una trampa que acabara con su carrera profesional.

Además, el actor reveló la gran cantidad que le ofrecieron por participar en 'Supervivientes'. Según cuenta en su libro, la productora le ofreció "50.000 euros por irme a una isla tropical". Sin duda, Juan José Ballesta habría sido uno de los concursantes mejor pagados de la historia del formato.