La confesión sobre sus técnicas íntimas que asustaron a su cita en 'First Dates'

El sexo es uno de esos temas que se debe hablar en la primera cita. Eso sostenía Katia, que no pensaba irse de 'First Dates' sin contarle a su cita sus prácticas sexuales favoritas. La soltera es una camarera de 31 años, "muy clara y con mucha mala hostia".

Sin embargo, confesó que tiene "un lado romántico". Por eso, nada más entrar a 'First Dates', llego con un regalo para su cita: una muestra de mejorana. "Es una planta de la Sierra de Cazorla que se recoge en primavera y ahora no queda mucha", soltaba la soltera, bastante orgullosa.

La aspiración de Katia es vivir "en una cabañita en mitad de la sierra". Para ello, está buscando a un hombre que le atraiga "por todos los lados", incluyendo física y psicológicamente. Además, que esté dispuesto a ser todo un hombre de campo sin que "le dé asco los bichos".

Finalmente, apareció su cita: Fernando, un programador madrileño que adora el campo, concretamente la montaña. Los dos, al verse, se gustaron, pero es cierto que a él le gustó más ella. "Me gusta un look un poco 'punkarra', algo más agresivo, me ha gustado", expresaba el soltero.

| Mediaset

Una vez se sentaron para comenzar a cenar, Katia se quedó sorprendidísima con que su cita hubiera sido profesor de taekwondo. Ella, además de ser una aficionada al taekwondo y al kickboxing, también tatúa, algo que le fascinó a Fernando. "La verdad es que mola un montón", confesó el soltero de 'First Dates'

La soltera intentó poner a prueba a su cita preguntándole si "sería capaz de vivir sin luz y sin agua en mitad del monte". La respuesta de Fernando no entusiasmó a Katia, más bien al revés, la espantó. "He notado que es como un 'punki' más de ciudad, no es de los que se mancharían las botas de barro", exponía ella.

Sin embargo, la tensión invadió la cita cuando salió el sexo en la conversación. "Intento no darle mucha importancia porque siempre me han buscado para eso, no quiero sentirme utilizada", defendía ella. Aun así, lo que sorprendió a Fernando es que, acto seguido exclamara que es una "dominante".

"Me gusta inmovilizar a la gente, pegar y hacer sufrir básicamente", confesaba Katia, ante la sorpresa de su cita en 'First Dates'. Los solteros estaban llegando al final de la noche. Katia querría tener una segunda cita con él, en cambio, Fernando huyó con la excusa de que "no se ve" saliendo con ella.