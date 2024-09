Santi Acosta paraliza 'De Viernes' para pedir disculpas en directo a Carmen Borrego

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha roto su silencio en televisión con una entrevista en 'De Viernes'. La entrevista, previamente grabada, fue emitida mientras su madre se encontraba en plató, algo que no sucedió de manera voluntaria.

Esta situación ha generado controversia debido a los términos del contrato que Carmen Borrego había firmado con la productora del programa el pasado agosto. Este estipulaba que no coincidiría con su hijo ni su exnuera en televisión. Sin embargo, no se contemplaba que pudiera escuchar declaraciones de su hijo en directo, lo que la colocó en una situación incómoda.

Carmen Borrego ya expresó su malestar en 'Vamos a ver' al manifestar que se sentiría “juzgada” como madre ante la emisión de la entrevista. Ante la tensión generada, 'De Viernes' decidió comenzar su última emisión con un mensaje de disculpa pública dirigido a Carmen Borrego.

| Mediaset

"Queremos aclarar algo", comenzó diciendo Beatriz Archidona, en un intento de apaciguar los ánimos. Santi Acosta tomó la palabra a continuación: "Porque se han dicho muchas cosas y queríamos primero decirte, antes que nada, que este programa jamás ha querido cuestionarte como persona, como madre o como mujer y si así lo has sentido en algún momento, te pedimos disculpas. De hecho, te avanzamos que tu hijo tampoco cuestiona tu papel como madre ni como mujer".

"Muchas veces, cuando se hacen preguntas sin respuestas, se siembra la duda sobre mí como mujer y como madre. Siempre hay personas que aprovechan esas dudas para difamar", señaló Carmen Borrego haciendo referencia al impacto que la entrevista de su hijo podría tener sobre su imagen pública.

Carmen Borrego también subrayó que el público no conoce su faceta como madre: "La gente no sabe nada de mí como madre, solo saben cómo soy como colaboradora en televisión. Lo último que yo haría en la vida es juzgar a una mujer o una madre y lo que intento es que no se me juzgue a mí, porque no tienen ningún motivo para hacerlo, eso te lo puedo garantizar".

Santi Acosta trató de cerrar el tema reiterando que el programa no tenía la intención de juzgarla: "No estamos aquí para juzgar a nadie, solo para entender que es lo que ha ocurrido entre vosotros". "Queda el tema muy aclarado y zanjado esta misma noche", añadió asegurando que la entrevista de José María Almoguera sería tratada con "el respeto y la seriedad que se merece".