Audiencias: 'De Viernes' sube con José María Almoguera, pero no puede contra 'La Voz'

'De Viernes' sube en audiencias gracias a la entrevista de José María Almoguera. El programa de Telecinco lidera su franja con un buen 14,2% de share y 977.000 televidentes, junto a 3,2M de espectadores únicos. Sin embargo, no puede en coincidencia con 'La Voz', que lidera desde Antena 3 como lo más visto de la noche pese a que baja a un 14,5% y 1.216.000 fieles.

La segunda semana de 'La Ruta Morancos' en La 1 baja a un 6% y 633.000, mientras 'Viaje al Centro de la Tele' sube a un 7,4% de share y 638.000. En Cuatro 'El Blockbuster: Fast & furious 8' funciona con un 7,4% y 659.000 espectadores. Además, 'laSexta Columna' (6% y 638.000) y 'Equipo de Investigación' (5,4% y 563.000) bajan en la cadena de Atresmedia.

'El Diario de Jorge' cierra hundido la semana

'El Diario de Jorge' se mantiene mal en la sobremesa de Telecinco con un 6,5% de cuota y 553.000 espectadores. Sin embargo, 'Sueños de Libertad' lidera en audiencias la sobremesa con un buen 11,9% de share y 1.041.000 televidentes desde Antena 3. 'La Promesa' lidera su franja en La 1 con un estupendo 12,7% y 932.000 espectadores, mientras la nueva 'Valle Salvaje' se queda en un 8,3% y 544.000 televidentes.

| Mediaset

'TardeAR' es segunda opción de la tarde con un 9,7% junto a 671.000 telespectadores desde Telecinco. No puede con 'Y ahora Sonsoles', que lidera sin problemas con su nuevo horario al obtener un 10,3% de cuota junto a un 726.000. 'Más Vale Tarde' funciona en laSexta con un buen 6,4% y 448.000.

'Pasapalabra' sigue bien en audiencias con un 17,4% junto a 1.351.000 espectadores en Antena 3. 'Reacción en Cadena' no funciona con un 11,1% y 858.000 en Telecinco. Lo nuevo de 'Lo sabe, no lo sabe' no funciona con un 4,1% y 280.000 seguidores en Cuatro, pero '¡Boom!' cae a mínimo con un 3,9% y 256.000.

'Aruser@s' lidera a primera hora de la mañana con un estupendo 19% y 398.000 fieles. Justo después, 'Vamos a ver' lidera con un estupendo 15,3% y 397.000.

'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,4% de cuota de pantalla junto a 1.380.000 espectadores. Por su parte, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día con un gran 20,5% y 1.727.000.

Antena 3 lidera el viernes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del viernes 13 de septiembre con un 13,7% de share. Telecinco es segunda con un 10,4%, mientras La 1 se queda en un 8,5%. Como es habitual, laSexta con un 6,8% está por encima y muy lejos de Cuatro, que cierra la lista con un 5,4%.