Joaquín Prat tiene que parar a Alessandro Lequio por sus insultos en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat ha vuelto a enfrentarse a un momento tenso en el plató de 'Vamos a ver' debido a las actitudes de Alessandro Lequio. Después de su acalorado enfrentamiento con Alejandra Rubio, el colaborador protagonizó otro episodio desagradable, esta vez con Isabel Rábago.

El conflicto surgió cuando 'Vamos a ver' debatía sobre la esperada reacción de Isabel Pantoja ante la operación de urgencia que sufrió su hija Isa por una apendicitis. Alessandro Lequio criticó duramente a la cantante: "Lo de la madre desde mi punto de vista no tiene nombre".

Sin embargo, fue un comentario sobre Irene Rosales, cuñada de Isa, lo que encendió más los ánimos: "Lo de Irene Rosales... Llevamos una semana hablando de esta operación. ¿Cómo puede decir que no se enteró? Lo sabía perfectamente y está excusando a su marido. Es de risa", sentenció Alessandro Lequio, desatendiendo los intentos de Joaquín Prat por calmar la situación.

| Mediaset

Isabel Rábago, más a favor de Isabel Pantoja, no tardó en rebatirle: "Seguimos dando vueltas a una relación que está más que rota. Lo que dice Alessandro Lequio de que los padres tienen que humillarse ante los hijos, pero ¿estamos locos o en qué mundo vivimos?. Los padres tienen que poner límites".

Ante esto, el colaborador respondió exaltado:"Por supuesto que te tienes que comer el orgullo, te lo comes y si no, no seas padre". Sin embargo, Isabel Rábago no se quedó callada y cuestionó: "Ah, ¿o sea que si eres padre tienes que tragar con todo? Pues no".

El intercambio siguió escalando hasta que Alessandro Lequio, fuera de sí, soltó un exabrupto que dejó atónitos a todos en el plató: "Y una polla". El insulto provocó una inmediata reacción de sus compañeros de 'Vamos a ver', especialmente de Joaquín Prat, quien se mostró visiblemente molesto. Pero el colaborador intentó rectificar de inmediato: "Con perdón, con perdón, con perdón".

Sin embargo, Joaquín Prat no se contuvo y le reprochó severamente: "Oye, no, claro, la lías y luego pides perdón. Pareces un niño". Harto de las repetidas polémicas de Alessandro Lequio, Joaquín Prat remató su crítica en directo: "Los niños la lían y luego piden perdón y creen que ya se ha solucionado todo. Por favor, ya, vamos a avanzar".