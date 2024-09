Terelu Campos responde con dureza a José María Almoguera: 'Me resulta extraño...'

El clan Campos ha vuelto a acaparar titulares tras la polémica entrevista de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en la revista Lecturas. En dicha publicación, José María Almoguera lanzaba duras críticas contra su madre, afirmando que no confía en ella y cuestionando su comportamiento en televisión. Unas palabras a las que ahora ha respondido con dureza Terelu Campos desde 'De Viernes'.

"Puedo quedar de cruel porque a mí nadie me ve llorar, yo no lo hago delante de una cámara. No sé dónde empieza el personaje y donde empieza mi madre. Las lágrimas se hacen en casa, no delante de todos los espectadores", fueron algunas de las declaraciones de José María Almoguera que encendieron el debate.

Ante esta situación, Terelu Campos aprovechó su participación 'De Viernes' para responder a las duras palabras de su sobrino y desvelar cómo su hermana está enfrentando el conflicto. "Carmen lo está llevando como puede, poco a poco. No es plato de buen gusto para nadie, y menos para una grandísima madre como ella", afirmó Terelu Campos, mostrando su apoyo a su hermana.

| Mediaset

La sorpresa en la familia era evidente, porque tanto Terelu Campos como Carmen Borrego no esperaban una reacción de esta magnitud de José María Almoguera. "Nos sorprendió mucho el cambio de actitud que ha tenido respecto al foco mediático", confesó Terelu Campos, refiriéndose a la postura que José María Almoguera había mantenido hasta ahora de mantenerse alejado de la prensa.

Además, Terelu Campos cuestionó la coherencia de su sobrino y de Paola Olmedo, su exnuera, que recientemente también dieron declaraciones a la prensa: "Hay algo que no alcanzo a comprender. Me resulta muy extraño que dos personas que no hacen nada familiarmente porque hay prensa, luego se pronuncien con la prensa", criticó Terelu Campos.

Durante la intervención, el resto de colaboradores de 'De Viernes' también quisieron saber si había intentado hablar con su sobrino tras sus duras declaraciones. "He preferido no hablar con él, no hubiera sido muy bueno para ninguno", respondió ella tajante.

"Yo no tengo miedo a nada, el problema no es que vaya a hablar, a mí lo único que me molesta son las mentiras", sentenció contundentemente la colaboradora. Sin embargo, Terelu Campos prefirió no entrar en detalles sobre las falsedades, dejando la puerta abierta para que sea Carmen Borrego quien decida si desea o no pronunciarse. "Eso ya, si su madre se quiere pronunciar...", concluyó.