Carmen Borrego da la estocada a su hijo con unas duras declaraciones en 'Vamos a ver'

Carmen Borrego ha tomado una drástica decisión en relación a su hijo José María Almoguera, tras sentirse profundamente herida por sus recientes ataques públicos. Este martes 17 de septiembre, en 'Vamos a ver', la colaboradora fue clara al anunciar su distanciamiento de él.

"La decisión la he tomado hoy", afirmó con rotundidad Carmen Borrego. Además, reveló que su cambio de actitud se debe a un consejo de su madre, María Teresa Campos. "Voy a poner en práctica algo que me dijo mi madre hace muchos años: 'Carmen, tú tienes que dejar de sufrir'", dijo.

El conflicto entre madre e hijo ha ido escalando tras una entrevista concedida por José María Almoguera, donde lanzó nuevas críticas hacia Carmen Borrego. Estas declaraciones también fueron duramente recibidas por el resto del clan Campos, como dejó entrever Alejandra Rubio, que opinó que su primo "se había pasado de la raya".

Carmen Borrego admitió que, aunque es difícil tomar distancia de un hijo, emocionalmente se siente afectada. "Poner distancia a un hijo es complicado porque sentimentalmente siempre estamos ligadas a nuestros hijos", confesó, añadiendo en 'Vamos a ver' que la situación le ha "pegado fuerte al corazón".

| Telecinco

Pese al dolor, Carmen Borrego evitó juzgar a su hijo públicamente:"A mí no me gusta que me juzguen como madre y yo no le voy a juzgar como hijo". Sin embargo, subrayó que José María "no lo está haciendo bien". No obstante, le desea lo mejor: "Le deseo lo mejor, felicidad", pero advirtió que ha llegado el momento de cambiar: "Ha llegado el momento de que yo pase a otro plan".

Carmen Borrego también fue contundente al insinuar que las motivaciones de su hijo podrían estar relacionadas directamente con el dinero: "La motivación de mi hijo es puramente económica". Además, sugirió que "ninguna revista paga una entrevista a alguien que quiere hablar bien de sus padres".

En cuanto a su relación con José María Almoguera, Carmen Borrego se mostró firme: "Yo ya no voy a suplicar. No creo que deje de quererlo nunca, pero las cosas en la vida tienen un límite". También quiso aclarar que no se siente responsable de los problemas matrimoniales de su hijo, en referencia a su ruptura con Paola, su esposa.