El gran enfado de Patricia Pardo al conocer la sentencia de Ángela Dobrowolski

Este lunes, la Audiencia de Barcelona dictó sentencia en el caso de Ángela Dobrowolski, condenándola a cuatro años y medio de prisión por lesiones e intento de asesinato. La resolución ha sido comentada en 'Vamos a ver', causando una fuerte reacción en Patricia Pardo. La presentadora no dudó en expresar su profunda indignación por la leve condena impuesta a la exesposa de Josep Maria Mainat.

En el juicio, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron inicialmente 13 años de prisión para Dobrowolski. No obstante, la Audiencia consideró el hecho de que la acusada llamara a una ambulancia tras intentar asesinar a Josep María Mainat, lo que, según su versión, demostraría un arrepentimiento. El productor de televisión, por su parte, ha mostrado una postura moderada ante la sentencia: "Me parece... justa no lo sé, pero me parece correcta. Se ha interpretado la ley tal como está escrita", afirmó.

A pesar de la aparente conformidad de Josep María Mainat, Patricia Pardo se mostró muy contundente al criticar la decisión judicial: "Yo no entiendo nada", expresó visiblemente molesta. En su intervención, la periodista recordó la gravedad de los hechos ocurridos en junio de 2020. "Ella sabía perfectamente lo que hacía", subrayó, haciendo alusión a los conocimientos médicos de Dobrowolski y el impacto de estos en su intento de asesinato.

| Mediaset

Por su parte, Josep María Mainat parecía decidido a no alargar el proceso judicial, aunque tiene la posibilidad de recurrir la sentencia. "Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es una gran alegría. Pero es una sentencia intermedia y se ha hecho justicia", declaró el productor, insinuando que no presentará recurso, probablemente por el bienestar de sus hijos.

Unas palabras también fueron comentadas por Patricia Pardo: "Creo que Mainat no presentará recurso por sus hijos. A tenor de las declaraciones el primer día de juicio, él no busca venganza", concluyó la presentadora.

Mientras tanto, Joaquín Prat dejó claro en 'Vamos a ver' que el caso está en manos de las autoridades competentes, afirmando que "para casos así está la Fiscalía". Se espera que en los próximos días se decida si se recurrirá la sentencia o si, como parece, este episodio turbio en la vida de Mainat llegue a su fin.