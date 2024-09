Manu Tenorio veta a Gema López y Laura Fa ante la impensada respuesta de Susanna Griso

Tensión en el plató de 'Espejo Público' este martes 17 de septiembre durante una conexión en directo con Manu Tenorio. El cantante volvió a exponer su situación como víctima de una okupación en su vivienda de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Manu Tenorio ha denunciado que sus inquilinos le deben 10.000 euros, que el contrato lleva un año sin estar vigente y que no le permiten recuperar su hogar.

Antes de su intervención telefónica, las colaboradoras Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez comentaron las versiones de los ocupantes de la vivienda. Esto enfureció a Manu Tenorio, que pidió expresamente que las tres periodistas no estuvieran presentes durante su entrevista.

Un veto que sorprendentemente fue respaldado por la dirección del programa y la propia Susanna Griso. "Si la entrevista quieres que sea solo conmigo, evidentemente lo vamos a respetar", dijo la presentadora, dejando claro que el espacio estaba dispuesto a apartar a las colaboradoras durante la entrevista.

| Atresmedia

"Yo solamente hablo contigo porque yo no puedo responder insensateces", sentenció Manu Tenorio, justificando su negativa a dialogar con las tres tertulianas. Este movimiento fue aceptado sin reparos por el programa, que efectivamente apartó a Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez.

A lo largo de la conversación, el cantante reiteró su postura: "Yo no estoy aquí para amordazar a nadie ni mucho menos. Lo que pasa es que debo de tener la libertad de elegir con quien quiero hablar y con quien no". Durante su intervención, se mostró notablemente alterado, llegando a protagonizar momentos tensos con la presentadora.

Por su parte, Susanna Griso, lejos de defender a sus compañeras, normalizó el veto: "Hay políticos y gente del mundo de la canción o del deporte que solo quieren entrevista conmigo". Finalmente, Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez no participaron en la entrevista y no regresaron al plató hasta que el tema cambió. Sin embargo, 'Espejo Públicio' no dudó en aprovechar el veto para hacer humor, con las tres protagonistas apareciendo en pantalla amordazadas bajo el cómico rótulo "insensatas, al rincón de pensar".