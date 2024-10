La reacción de Alessandro Lequio tras ser acusado de machista en 'Vamos a ver'

Las sonadas intervenciones de Alessandro Lequio nunca quedan en el olvido en 'Vamos a ver'. Su gran efusividad, así como sus polémicas formas, no dejan a nadie indiferente. La última en plantarle cara ha sido Cristina Tárrega, quien le ha acusado de machista, consiguiendo la rápida reacción del colaborador.

El programa de Joaquín Prat vivió un bochornoso enfrentamiento entre ambos colaboradores. La disputa terminó en un abierto debate sobre si el colaborador italiano era machista. El Club Social de 'Vamos a ver' comenzó tratando los desaires familiares de los Suescun Galdeano.

El presentador, con el fin de quitar hierro al asunto, le dedicó un comentario a Alessandro Lequio, destacando cómo iba vestido. "Dejad a Alessandro hablar que hoy ha venido con sus zapatillas de recoger níscalos en el monte", bromeaba Joaquín Prat.

El comentario provocó las risas de sus compañeros, menos la del protagonista, que se dirigió enfadado a Cristina Tárrega. "¿De qué te ríes tú?",le soltó el colaborador italiano a la presentadora de 'La vida sin filtros'.

| Mediaset

A partir de ahí, las risas desaparecieron, centrándose los colaboradores en el repentino ataque del italiano a su compañera. Ella, intentando no caer en un enfrentamiento con el colaborador, reconoció que se reía "de Joaquín", de cómo hizo el comentario. Aun así, esa respuesta no le sirvió a Alessandro Lequio, que continuó con sus ataques.

"A mí no me ha hecho ninguna gracia, no entiendo de qué te ríes. ¿Te ríes por reírle la gracia a él porque es el presentador o qué?", pronunció el italiano dejando caer que lo hizo para ascender profesionalmente. A la vez que exponía este comentario, alzaba la voz para imponer su mensaje, algo que no le gustó nada a Cristina Tárrega.

"Oye, no la pagues conmigo, díselo a él, el de los níscalos, eh", le contestaba la colaboradora, harta de su chulería. "Venga, hombre, que ya te conozco yo a ti", le respondió, por su parte, el italiano, consiguiendo el enfado de su compañera.

"¿Ves, Joaquín, cómo es?Actitud totalmente machista la suya", sentenció la periodista, condenando las palabras del italiano. De todas formas, estas acusaciones no asustaron a Alessandro Lequio. Al contrario, se mofaba mientras repetía una y otra vez "me la suda".