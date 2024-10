El estado de Borjamina ('Reacción en cadena') activa las alarmas sobre su continuidad

Los Mozos de Arousa se han ganado un hueco en la televisión, convirtiéndose en personajes públicos. El hecho de que ellos hayan sido los elegidos junto a Ion Aramendi para despedir el año demuestra que despiertan gran interés entre la gente. Por eso, gran parte de la audiencia de 'Reacción en cadena' se ha asustado al ver a uno de sus integrantes con una venda.

Esto no es nada nuevo, puesto que el joven (Borjamina) lleva varias tardes con el vendaje,algo que ha alarmado a sus seguidores. La continuidad de los gallegos podría estar en juego si el estado de Borjamina empeora, impidiendo su asistencia al programa de Ion Aramendi.

Por tanto, el presentador de 'Reacción en cadena' decidió preguntarle para desmentir posibles rumores sobre su estado de salud. El joven gallego le respondió quitándole hierro al asunto, para evitar alarmas innecesarias.

| Mediaset

"Como está Halloween ahí a la vuelta de la esquina, pues ya estoy empezando", aseguraba Borjamina, consiguiendo las risas del plató. Los gallegos bromearon con que el joven podría tener en mente disfrazarse de momia, empezando por el brazo.

Sin embargo, Ion Aramendi aprovechó para lanzar un tranquilizador mensaje a la audiencia. "No le ha pasado nada grave, es una lesión leve de muñeca", confirmaba el presentador, asegurando que se encontraba bien el joven.

La realidad no es muy distinta. Borjamina ha sufrido una tendiditis, que, pese a incomodarle en el brazo, no le impide seguir concursando en 'Reacción en cadena'. El gallego lleva tres programas con la venda, así que no le quedará mucho tiempo llevando el vendaje.

Los tres concursantes son la gran revolución de las tardes de Telecinco y en este momento son las caras más reconocidas por la audiencia. Por este motivo, han sido los elegidos para presentar las Campanadas desde Lanzarote, concretamente desde los Jameos del Agua. Por lo tanto, Ion Aramendi y los Mozos de Arousa recogerán el testigo de Marta Flich y Jesús Calleja.