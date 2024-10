Alessandro Lequio señala al marido de Carmen Borrego tras lo ocurrido en 'De Viernes'

En la última entrega de 'De Viernes' se produjo un momento muy comentado cuando Carmen Borrego irrumpió telefónicamente durante una entrevista a su hijo. Esta intervención, lejos de ser conciliadora, ha generado una gran polémica y ha sido objeto de debate en varios programa. El tono de Carmen Borrego en directo dejó mucho que desear, justo cuando José María Almoguera le había tenido la mano para recuperar la relación con su nieto.

No fue hasta el lunes 7 de octubre cuando 'Vamos a ver' abordó el tema con Alejandra Rubio en el plató, que no dudó en dar su opinión sobre lo sucedido. Joaquín Prat introdujo el tema con un comentario directo: "Mejor que sea así, Alejandra. Menudo capote echó Terelu Campos a tu tía", refiriéndose a la forma en que la madre de Alejandra Rubio intentó manejar la situación durante la llamada en directo.

Alejandra Rubio confesó que el momento fue difícil para ella: "Yo estaba sufriendo por mi madre". Además, se mostró crítica con su tía Carmen Borrego: "Todo el mundo nos equivocamos en la vida, fue claramente un error. No venía a cuento porque si hubiera dicho algo relevante o de interés, fenomenal, pero creo que era innecesario y ella lo sabe. Tampoco le voy a dar más bola a algo que es evidente".

| Mediaset

Por su parte, Adriana Dorronsoro compartió que había hablado con Carmen Borrego y que esta se encontraba muy afectada por lo ocurrido. "Dice que se arrepiente mucho de esa llamada que hizo, que le pilló en un día muy complicado, que no estaba bien", desvelaba en directo la colaboradora de 'Vamos a ver'.

En medio de este análisis, Alessandro Lequio intervino con una opinión tajante sobre lo sucedido. "Yo creo que fue una llamada más que desafortunada, como le ocurre a la mayoría de la gente que entra a deshora y cabreada a un programa de televisión", afirmó.

| Mediaset

Alessandro Lequio fue aún más contundente en su crítica, señalando que la situación podría haberse evitado si alguien hubiera intervenido. "De la misma manera que tu madre le empujó a colgar, yo no entiendo por qué su marido no hizo lo propio, pero en el sentido contrario. Yo veo eso, cojo el teléfono y lo tiro", añadió.

Ante estas palabras, Alejandra Rubio admitió que no podía ofrecer una respuesta definitiva, pero coincidió con Alessandro Lequio. "Yo no te puedo contestar a eso porque yo no estaba en esa casa. Igual, si hubiera estado, yo no hubiera dejado que esta situación pasara", concluía el debate de 'Vamos a ver'.