Carmen Borrego paraliza 'De Viernes' con un duro mensaje contra su propio hijo

Carmen Borrego sorprendió a todos al realizar una llamada telefónica en medio de la entrevista de su hijo, José María Almoguera, en 'De Viernes'. En medio de la entrevista, cuando Beatriz Archidona anunció que alguien quería saludar, el joven se mostró intrigado por saber quién era. Grande fue su sorpresa al descubrir que se trataba de su madre, que quiso participar después de un gesto que había hecho desde el plató.

Momentos antes de la intervención de Carmen Borrego, 'De Viernes' preguntó a José María Almoguera qué tendría que suceder para que pudiera haber un acercamiento con su madre. Lejos de cerrar la puerta a esa posibilidad, explicó que "volviese a ser yo, que termine de pasar por lo que estoy pasando. Sanar lo que he vivido y, una vez esté sano, volver a tener ciertas cosas. Si uno no está bien, no puede hacer feliz a otras personas". Además, reconoció su error al distanciar a su madre de su nieto, lo que provocó la reacción de Borrego.

De este modo, Carmen Borrego entró por teléfono: "Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, tenemos muchas cosas de las que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me ha hecho, por eso entro. Los adultos tenemos que solucionar las cosas, los niños no son culpables de nada".

"Para mí es todo muy duro, aunque no he visto toda la entrevista, he visto parte. Él sabe que yo le he escrito hoy porque para mí era importante hacerlo. Yo no he dejado de quererle y estoy absolutamente segura de que él no ha dejado de quererme",añadía por teléfono Carmen Borrego.

"Hablo con dolor, vuelvo a tender la mano, a mi nieto por supuesto que es inocente de todo. A él también, creo que tenemos muchas cosas que hablar. No sé si habrá solución o no, pero sin lugar a dudas mi lugar de madre siempre estará aunque me hayan hecho mucho daño. Esto no es de ahora, nunca he hablado del daño que se me ha hecho. No es el momento para hablarlo. Le agradezco enormemente que me tienda la mano como abuela", explicaba.

No obstante, Carmen Borrego fue clara al decir que las cosas no se resolverán de inmediato y que será necesario tiempo. "Queda mucho por hablar, por entender y por sentarnos a hablar nunca públicamente. Yo no le voy a echar en cara que esté ahí. Le he mandado un mensaje hoy porque no quería que sufriera", decía.

"Para mí, incluso con el dolor, sigo siendo madre, sufridora como muchas madres. Nunca voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, a mi nieto mucho menos, pero las cosas hay que hablarlas. Todos tenemos que reconocer que todo se ha sacado de madre por decirlo de alguna manera", expresó.

Antes de finalizar la llamada, concluyó diciendo: "Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche, no lo entendería. Él ha sido el hombre de su vida, él es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio".

La respuesta de José María Almoguera a la llamada

Después de escuchar a su madre, José María Almoguera respondió antes de que ella colgara. "Ya hablaremos para ver cómo lo hacemos y no tengo nada más que decir", decía inicialmente el joven desde el plató de 'De Viernes'.

"Yo no me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento, lo he hecho desde el corazón. Creo que no tiene sentido haber entrado así", dijo sorprendido.

Aun así, José María Almoguera intentó mostrarse comprensivo: "No lo voy a tener en cuenta, no creo que esté siendo una buena noche para ella. Ya hablaremos cuando tengamos que hablar de lo que sea. No quiero que se tenga en cuenta esto porque es una llamada hecha desde el dolor".

En cuanto a los próximos pasos a seguir, José María Almoguera señaló que"ahora lo que vamos a hacer es ver la manera de que ella disfrute de su nieto. Luego ya iremos viendo cómo se van solucionando las cosas".