La clara advertencia de Carmen Borrego a su hijo tras sentarse en 'De Viernes'

El esperado debut televisivo de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se produjo este 20 de septiembre en 'De Viernes'. En plató también estaba Carmen Borrego, que tuvo la oportunidad de ver un adelanto de las declaraciones de su hijo, grabadas previamente para el formato. Esto fue posible gracias a un contrato que firmó en agosto, que no le impedía participar en el programa para escuchar lo que su hijo tenía que decir.

Tras ver el avance de la entrevista, Carmen Borrego compartió sus sentimientos al respecto. "Cuando hay un conflicto, uno tiene una visión y otro tiene otra, por eso existe el conflicto. A mí me cuesta verlo porque aquella explicación que he pedido y he brindado: que nos sentáramos a hablar, tenga que ser de esta manera y en este sitio (en televisión)", reflexionó, visiblemente afectada.

"Debe ser que yo he estado muy engañada y que la culpa sea mía porque yo te garantizo que, cuando yo me fui a 'Supervivientes', las cosas estaban bien. Él, a lo mejor, ha sentido que no, pero no me lo ha transmitido o yo no lo he sentido así", expresó, recordando el momento en que la relación comenzó a deteriorarse mientras ella participaba en el reality.

| Mediaset

A pesar del dolor evidente, Carmen Borrego quiso dejar clara su postura pacífica: "La que no quiere ninguna guerra, soy yo. La que está tendiendo la mano desde el principio y desde el primer día, soy yo. Yo no he hablado mal de mi hijo nunca ni lo voy a hacer esta noche, diga él lo que quiera decir".

Cuando Beatriz Archidona le preguntó su opinión sobre la decisión de su hijo de conceder su primera entrevista en televisión, Carmen Borrego no titubeó en su respuesta. "Creo que es consciente porque lo ha hecho, pero no es consciente de lo que esto implica", afirmó con contundencia.

Carmen Borrego también explicó cómo su hijo siempre había evitado la exposición mediática, mencionando que, en varios eventos familiares, como cumpleaños, José María Almoguera prefería no aparecer si había prensa presente. "Yo lo he respetado eso siempre. Que pertenezcas a una familia conocida y que trabajes en un medio de comunicación, no implica que tengas que participar de ello", añadió, recordando también que su otra hija ha decidido mantenerse al margen de la vida pública, algo que ella respeta profundamente.