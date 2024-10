Terelu Campos abandona 'De Viernes': así ha sido el encuentro con José María Almoguera

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha dado el salto a la televisión con su primera entrevista en directo en 'De Viernes'. Este esperado momento marcó también su primer encuentro televisivo con su tía, Terelu Campos, tras semanas de polémicas familiares. La tensión en el ambiente era palpable, ya que el joven ha estado en el centro de un conflicto con su madre, Terelu y su prima, Alejandra Rubio.

El enfrentamiento entre Carmen Borrego y José María Almoguera ha sido uno de los temas más comentados en los últimos tiempos. El distanciamiento entre ambos se ha visto agravado por las declaraciones de la colaboradora, mientras que su hijo, hasta el momento, se había mantenido alejado de los platós. Sin embargo, José María Almoguera ha decidido romper su silencio en 'De Viernes', con su tía Terelu Campos como colaboradora.

"No era algo que yo pensaba desde joven", confesó José María Almoguera, refiriéndose a su debut en televisión. Su llegada al plató no pasó desapercibida, porque hizo su entrada sobre una alfombra roja, en un coche que lo dejó frente a las cámaras. Al ingresar al estudio de 'De Viernes',se encontró con su tía, Terelu Campos, en lo que fue su primer encuentro tras varias semanas de tensiones, al menos de forma pública.

El reencuentro entre sobrino y tía fue sobrio y medido. Sin demasiada efusividad, Terelu Campos se levantó de su asiento para acercarse a José María Almoguera. Con un abrazo y tomándose de la mano, ambos mostraron un gesto de cercanía que dio señales de que, a pesar de las diferencias.

Sin embargo, Terelu Campos sorprendió a todos al anunciar su salida del plató tan solo unos minutos después de que comenzara 'De Viernes' en directo: "Voy a marcharme de este plató". Este gesto, según explicó, tenía la intención de dejar a su sobrino un espacio libre de tensiones y que él pudiera expresarse con total libertad. "Estás rodeado de compañeros que te quieren", dijo Terelu Campos antes de abandonar el estudio, buscando tranquilizar a José María Almoguera.

El joven no tardó en corroborar sus palabras: "Son compañeros y amigos", afirmando su comodidad con el equipo del programa. Tras el emotivo mensaje de despedida de su tía, Terelu Campos le deseó lo mejor: "Suerte, cariño". Además, se retiró del plató, dejando el espacio en manos de Beatriz Archidona, quien tomó el relevo en la entrevista.

José María Almoguera, ya sin la presencia de su tía, se mostró tranquilo y dispuesto a afrontar las preguntas del programa. A pesar de la tensión que había marcado las últimas semanas, dejó claro que no tenía ningún inconveniente en la presencia de Terelu Campos. "No me da ninguna intranquilidad que esté aquí esta noche", explicó.