Jarro de agua fría para Antonio Orozco: su gran arrepentimiento en 'La Voz'

Antonio Orozco vivió un momento de arrepentimiento y emoción en la cuarta gala de audiciones a ciegas de 'La Voz'. Durante esta fase, donde los coaches deben tomar sus decisiones sin ver a los concursantes, el cantante se encontró con una situación que le dejó un sabor amargo. Antonio Orozco incluso expresó abiertamente su frustración.

El escenario trajo de vuelta a Flori, una joven que en 2018 había participado en 'La Voz Kids' y había sido finalista en el equipo de Antonio Orozco. En esa ocasión, aunque no ganó, su calidad vocal la llevó a destacar, y ahora, más madura, regresaba al formato para adultos con el objetivo de intentar una vez más alcanzar la gloria. Con su interpretación de "No Time to Die" de Billie Eilish, Flori volvió a deslumbrar, aunque solo Malú apretó el botón de 'La Voz'.

Los familiares de Flori, visiblemente nerviosos, sufrieron la tensión de los dos minutos de actuación hasta que Malú se decidió a girarse. Sin embargo, todo cambió cuando se giraron las sillas del resto de los coaches al finalizar la actuación. En ese instante, Antonio Orozco se llevó la mano a la cabeza, visiblemente afectado: "No me lo puedo creer", exclamaba mientras Flori y Malú realizaban las presentaciones pertinentes.

Malú elogió el talento de Flori, destacando su potencial a pesar de algunos nervios: "Has hecho cosas superbonitas. Es verdad que ha habido descontroles, pero me dan exactamente igual porque creo que la vida son matices de los que tú estás llena y me muero por sacarlos. Me encanta que estos tres estén entre sordos y despistados", comentaba la coach.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Antonio Orozco se sinceró ante Flori y el resto de los presentes. "¿Sabes que Flori fue en 'La Voz Kids' una de las finalistas más tremendas y brutales que hemos tenido nunca jamás?", recordó el coach, mientras Flori no podía contener las lágrimas.

"Cuando yo la conocí tenía 15 años. Nosotros (su equipo) tenemos un estudio y no hay ni un solo día que, cuando se trabaja con voces, no te utilicemos como ejemplo. No he sido capaz de escucharte bien", se disculpó Antonio Orozco, reconociendo que los nervios le impidieron captar todos los matices de la actuación.

Finalmente, Antonio Orozco justificó su falta de reacción inicial con una valoración sincera. "Eres una de las voces más bonitas que he escuchado en mi vida y hoy los nervios quizás no han llegado a ese punto, pero, Malú, contigo va a disfrutar", añadía.