Pilar Vidal toma una importante decisión sobre su futuro en 'Espejo Público'

A pesar de haber negado la existencia de tensión entre ellas, los enfrentamientos entre Pilar Vidal y Gema López en 'Espejo Público' continúan generando titulares. El último choque entre las dos periodistas ocurrió cuando la conductora de ‘Más Espejo’ confrontó a su compañera acusándola de «mentiras» relacionadas con Tamara Falcó. Este acalorado intercambio se suma a la ya difícil semana que Pilar Vidal ha tenido que enfrentar.

La polémica surgió a raíz de la información que Pilar Vidal ofreció sobre Tamara Falcó en programas pasados. En una de sus intervenciones, la periodista lamentó la ausencia de la marquesa en su cumpleaños, justificándola con un supuesto viaje a las Maldivas. "Me falta Tamara y entiendo que es por la diferencia horaria, porque está muy lejos. No pasa nada, sé que me felicitará",aseguró Pilar Vidal en el plató de 'Espejo Público'.

Sin embargo, la revista Semana contradijo esta versión, revelando que Tamara Falcó había estado en Torrelodones los últimos días, y no en las Maldivas como había sugerido Vidal. Ante esta contradicción, Gema López no dudó en lanzar un ataque directo a su compañera: "¿Tamara te engañó a ti o tú nos engañaste a nosotros para justificar a Tamara?".

Pilar Vidal, incómoda, se mantuvo firme en su posición, respondiendo con un escueto: "Yo sé la realidad". Sin embargo, Gema López no se detuvo ahí y siguió presionando: "Con lo cual tú nos mientes el lunes porque quieres justificar a tu amiga, que estás en tu derecho". Unas palabras con las que obligó a su compañera a admitir que a veces recurre a "mentiras piadosas".

| Atresmedia

"Eso me gusta. Prefiero eso, de verdad que sí, sobre todo con una cosa que no tiene mucha importancia y a quien le afecta es solo a ti", respondió Gema López. Sin embargo, siguió cuestionando la amistad: "Con la infidelidad de Íñigo, tú aseguraste que seguían juntos. ¿Tú te sentiste un poco con el culo al aire?". "No, en absoluto. Nunca, porque he sabido toda la verdad siempre, otra cosa es lo que yo haya decidido contar o no", respondió una calmada Pilar Vidal.

"Valoro mucho más su amistad. Cuando tengo amistad con alguien o me han demostrado su cariño, yo no vendo a nadie por 200 euros, 500 o 1.000. Lo he hecho con ella y con otros amigos más", añadió Pilar Vidal, dejando claro su compromiso con Tamara.

Finalmente, Pilar Vidal se comprometió a ser más cautelosa en el futuro: "A partir de ahora me callaré. Me callaré y te diré que me callo porque no quiero mentir", sentenció la periodista. Gema López, con un toque de sarcasmo, respondió: "Me parece bien, así también sabré cuál es la verdad, si te callas".