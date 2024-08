Las duras palabras de Gema López contra Terelu Campos al hablar de su vida profesional

'Espejo Público' ha vuelto a hablar de Terelu Campos, ahora para debatir de su papel en televisión. En los últimos días, un artículo periodístico ha señalado que la colaboradora estaría acabada profesionalmente. Un debate que se ha trasladado a 'Espejo Público', donde ha habido opiniones divididas entre Pilar Vidal y Gema López.

"Es la opinión de un compañero, la respeto, pero no la comparto, lo siento muchísimo", decía Pilar Vidal sobre si Terelu Campos está acabada profesionalmente. "Considero que la carrera de una persona está rota cuando ya no trabaja y, vuelvo a insistir, no ha dejado de trabajar. Nos guste más, nos guste menos, haya cambiado de estilo, haya sido presentadora, colaboradora...", añadía la periodista en 'Espejo Público'.

Sin embargo, Gema López no estaba de acuerdo con su compañera: "Pero esa no es la carrera que ella quiso hacer. Una cosa es trabajar en televisión y hacer miles de cosas, que me parece muy honrado. Y otra es que tú misma te marques una carrera y en mitad de esa línea que tú te has marcado, hagas determinadas cosas porque quieres tener dinero".

| Mediaset

"Su carrera no está acabada, otra cosa es que haya tenido que relegar su sueño", insistía Pilar Vidal. "Una cosa es lo que ella quería, que era ser presentadora, pero eso se truncó. Lo que no tengo muy claro es que acepte esta nueva carrera de ser famosa, porque todo el rato parece que está en contra de eso", opinaba también Alonso Caparrós

"El problema está en no sentirse a gusto en el sitio en el que está. Yo creo que no lo está, le hubiese gustado heredar el puesto de su madre", añadía el colaborador de 'Espejo Público'.

De este modo, Pilar Vidal destacaba que lo normal era empezar haciendo cosas distintas en televisión para acabar presentando, algo que con Terelu Campos había sido "lo contrario". "Te preparas, empiezas desde abajo y terminas siendo presentadora. Otra cosa es que haya gente que porque tenga determinados enchufes o apellidos les coloquemos donde les colocamos", añadía Gema López en un dardo directo a Terelu Campos.

"Y luego tienes la posibilidad de haber sido presentadora, muy buena, haber tenido muchísima audiencia. Pero que la vida, tus gustos y tus decisiones te hayan llevado por otro camino del que luego con el tiempo a lo mejor te terminas arrepintiendo", añadía la periodista.