'Luego te quejas': Gema López estalla contra Terelu por sus palabras a la prensa

Terelu Campos ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a su reacción ante las preguntas de unos reporteros sobre la reciente muerte de Caritina Goyanes. La colaboradora se mostró visiblemente molesta cuando los periodistas intentaron obtener sus declaraciones sobre cómo se encontraba tras la pérdida de su amiga. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en 'Espejo Público'.

"¿Cómo se va a estar? ¿Cómo se va a estar con una desgracia de esta magnitud? ¡Pues imaginad cómo puede estar su madre! ¿Qué hay que decir?", respondió Terelu, visiblemente irritada. Estas palabras no han pasado desapercibidas para Gema López, que no dudó en criticar a su antigua compañera. Durante la emisión de 'Espejo Público', la periodista expresó su malestar ante la forma en que Terelu Campos había respondió a la prensa.

"Luego te quejas de las críticas", comentó con severidad Gema López, dejando claro su descontento. La periodista no se contuvo y calificó la reacción de Terelu Campos como una "metida de pata".

| Europa Press

"Terelu, en este caso no eres la viuda ni la esposa afligida. En este caso eres solo una persona a la que se le pregunta, y eres la única, de todas a las que se ha preguntado, que ha dado una mala contestación. ¡Háztelo mirar! Porque luego te quejas de las críticas. ¡Háztelo mirar!", añadió Gema López.

La crítica de Gema López no solo se centró en Terelu Campos, sino que también extendió su desaprobación a toda la familia Campos. "A lo mejor lo que le falta es calle", sentenció, haciendo referencia a Terelu Campos. "Es muy fácil trabajar desde aquí, y lo digo que estoy aquí sentadita y fresquita. Esto es lo fácil. Lo difícil es estar ahí", añadió.

"Al final juega en su propia contra. Y esta vez no hay excusa, que luego te enfadas. ¿Qué excusa va a haber esta vez? La mala educación, no hay otra. Me da una rabia... Me molesta, pero por la gente que está trabajando en la calle", explicó Gema López.

"¿Tú crees que es grato para esa chica hacer esa pregunta? ¿Y sabes para qué la hace? Para que tú y yo vivamos y comentemos. Seamos un poquito más agradecidos para la gente que trabaja para nosotros y con nosotros", concluyó.