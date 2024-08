Belén Esteban dice basta: se niega a coincidir con Aída Nizar en 'Ni que fuéramos'

El próximo lunes 2 de septiembre, Canal Quickie y Ten estrenarán la segunda temporada de 'Ni que fuéramos'. Este regreso viene cargado de novedades y un fichaje inesperado que ya ha levantado polémica: Aída Nízar. La noticia no ha dejado indiferentes a sus compañeros de 'Ni que fuéramos', especialmente a Belén Esteban, quien ha sido particularmente dura en su reacción ante el anuncio.

La relación entre Belén Esteban y Aída Nízar ha sido tensa desde hace años, con numerosos enfrentamientos en su historial. En una videollamada con el director del programa, David Valldeperas, la princesa del pueblo fue informada de que habría nuevas incorporaciones al elenco. Desde el primer momento, la colaboradora mostró su desagrado ante la idea, frunciendo el ceño nada más escuchar la noticia.

David Valldeperas intentó suavizar la noticia preguntándole a Belén Esteban por algún nombre que le gustaría ver en el programa. "A mí me gustaría que viniera Miguel Frigenti", confesó la de Paracuellos. David Valldeperas continuó dando pistas sobre la nueva incorporación, describiéndola como "alguien un poco polémico" que utiliza la frase: "Yo no hablo, que hable el ruido del éxito". Sin captar aún de quién se trataba, Belén bromeó: "¿Quién es? ¿Justin Bieber? Porque vaya frase...".

La bomba finalmente explotó cuando David Valldeperas reveló la noticia: "Va a incorporarse Aída Nízar". La reacción de Belén fue inmediata y contundente, negando con la cabeza y levantando su dedo en señal de desaprobación. "No, conmigo no. No, hombre, qué va. Lo siento. No, David, te lo digo en serio. ¿Vale?", reaccionaba.

Sin embargo, no solo Belén ha reaccionado a esta impactante noticia, ya que otros colaboradores del programa también han expresado sus opiniones. "Creo que estamos todos los locos juntos, ya no falta nadie más. Mucha intensidad junta. En la calle voy a ser yo mejor, tengo un don de gentes mejor que ella. Coincidí con ella y es un poco insolente y es un poco mentirosilla", comentaba Marta Riesco.

Chelo García-Cortés se mostró inicialmente sorprendida, pero rápidamente hizo una advertencia clara: "Si le tengo que tapar la boca así con suavidad se la tapo. Cada uno en su sitio y punto pelota. Se me quitaron hace tiempo los miedos".

En contraste, Víctor Sandoval expresó su entusiasmo: "Aída Nízar es necesaria, me fascina, me encanta. Ahora no sé si ir a Eurovisión con Aída Nízar o con Marta Riesco. ¿Y si vamos los tres? Aunque no sé si es siempre bueno recuperar el pasado...".