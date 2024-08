La pregunta de Gema López que ha descolocado a Pilar Vidal en 'Espejo Público'

Pilar Vidal ha vuelto a ser protagonista de 'Espejo Público' por una pregunta que le ha hecho en pleno directo Gema López. Hace tan solo unos días, en 'Y ahora Sonsoles', la periodista desvelaba que participará muy pronto en una película de Santiago Segura.

"Voy a debutar con Santiago Segura", desvelaba Pilar Vidal en directo en 'Y ahora Sonsoles'. En el plató se escuchaba decir "Torrente", ya que el productor desveló que estaba preparando la sexta entrega de la mítica saga de películas. Sin embargo, la periodista se negó a dar más detalles: "No puedo decir cuando, debutaré en la gran pantalla y quiero estar nominada al Goya".

¿"Me vas a abandonar por un hombre?", le preguntaba Gema López, que recientemente ha vuelto a 'Espejo Público': "Yo llego de vacaciones y me tengo que enterar de cada cosita... ¿Tú me vas a dejar por un hombre?", añadía. "Yo creo que hay un deseo de que abandone, lo noto últimamente", respondía inicialmente Pilar Vidal.

"Antes estábamos buscando una información porque creen que estamos peleadas. Nunca pensamos lo mismo, la noticia sería coincidiésemos en algo", explicaba Pilar Vidal.

| Atresmedia

De este modo, desvelaba quién era el hombre que la tiene tan solicitada: "El otro día coincidió que vino Santiago Segura al programa de Sonsoles y estuvimos hablando. Es verdad que hay una propuesta". "Santiago Segura me parece un tío estupendo y súper inteligente y tenemos muchos amigos en común", añadía la colaboradora de 'Espejo Público'.

"¿Te vamos a ver en el cine?", preguntaba en directo Lorena García, a lo que ella respondía claramente: "Él me ha dicho que habrá un papel para mí". "Me preguntan si será en "Torrente", hombre, no pensarán que voy a salir en "Mujercitas". Aunque es verdad que un papel en 'Los Bridgerton' no me importaría", añadía, la colaboradora, aunque Lorena García apuntaba a que "podría ser en "Padre no hay más que uno 5"".

Finalmente, Gema López ponía fin a los rumores de mala relación con Pilar Vidal: "Desmentido queda. Nos queremos muchísimo, nos llevamos fenomenal, no va a ser despedida y que no nos va a abandonar". "Confirma que renuevo, por favor", le insistía entre risas la colaboradora de 'Espejo Público'.