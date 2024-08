La nueva excusa de Jorge Javier para justificar las malas audiencias de 'El Diario'

Pese al final de los Juegos Olímpicos, 'El Diario de Jorge' no ha conseguido mejorar sus audiencias en Telecinco. El programa llegó en un momento muy complicado ante la fuerte competencia, que le lastró en sus dos primeras semanas. Sin embargo, el inicio de la tercera, ya sin deportes, no ha sido mucho mejor, aunque Jorge Javier Vázquez ya tiene una nueva excusa.

Recordamos que, la semana pasada, Jorge Javier Vázquez justificaba sus malas audiencias con los Juegos Olímpicos: "Me tranquiliza saber que solo nos queda por sufrir otra semana más de Juegos Olímpicos. Lo pienso fríamente y casi lo agradezco. Así podemos ir rodando el programa. Ajustándolo, engrasando elementos. Y yo puedo ir haciéndome tranquilamente con la mecánica", escribía en su blog.

No obstante, este lunes, el programa arrancó la semana con un escueto 7,7% de share y 662.000 seguidores. Además, este martes 13 de agosto, 'El Diario de Jorge' bajó a un 6,8% y 562.000 espectadores. Un dato que le situó dos puntos por debajo de la media de Telecinco en el día y también muy lejos de lo que marcaba antes 'Así es la vida'.

| Mediaset

En su blog de Lecturas, escrito la semana pasada, el presentador ha hablado de la gran rivalidad en televisión: "Con César hablo todos los días de las audiencias, mínimo media hora. Me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas...".

Además, Jorge Javier Vázquez ha confesado su nueva excusa: "Ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano. Hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza y hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela".

Personas anónimas con historias extraordinarias y sorprendentes que compartir son protagonistas de 'El Diario de Jorge'. El programa cuenta con relatos a veces emocionantes y otras con un punto divertido que visibilizan realidades diferentes presentes en la sociedad.