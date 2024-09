Pilar Vidal se atreve a hacer una confesión sobre la vida más íntima de Kiko Matamoros

Este domingo, 29 de septiembre, Pilar Vidal sorprendió a la audiencia de 'La Roca' con sus revelaciones sobre la vida íntima de Kiko Matamoros. Durante el programa, la periodista no dudó en hablar abiertamente sobre la vida sexual del colaborador de 'Ni que fuéramos'. Unas palabras que generaron un notable revuelo entre los presentes en el plató de 'La Roca' en laSexta.

El tema surgió al comentar el deseo de Kiko Matamoros y su mujer, Marta López Álamo, de convertirse en padres. El colaborador, que cumplirá 70 años en 2026, ha manifestado públicamente su deseo de ser padre antes de llegar a esa edad.

Por su parte, la modelo también ha expresado sus ganas de ser madre, aunque asegura que por ahora no es el momento. "Yo quiero ser madre con Kiko, lo he dicho muchas veces, pero mi prioridad es el trabajo, la familia y mi pareja. Por ahora no, pero a corto plazo sí", confesó.

Fue en este contexto cuando Pilar Vidal hizo una confesión sobre la relación íntima de la pareja: "Kiko está estupendo y además me costa que es bastante activo. A mí Marta me lo ha dicho y me lo creo porque es una tía joven y si no estuviera satisfecha sexualmente no estaría con él". Estas palabras causaron asombro entre sus compañeros de mesa, quienes no tardaron en preguntar cómo había llegado a obtener esa información.

| Atresmedia

Pilar Vidal se defendió asegurando que este tipo de temas surgen de manera natural en una conversación: "Esa conversación sale. Tú y yo nos tomamos dos vinos y al tercero te digo: '¿Tú y Nuria bien?'. Yo y creo que el resto de la gente también lo habla", explicó dirigiéndose a Juan del Val, lo que provocó risas en el plató.

Nacho García también apoyó su argumento: "Es verdad que te tomas dos vinos con Pilar Vidal y te pregunta eso". A lo que el propio Juan del Val, entre risas, agregó: "A mí me lo preguntó", sorprendiendo a su mujer, Nuria Roca.

Pilar Vidal reafirmó que su información venía de una fuente confiable: "A mí Marta sí me lo ha dicho, y yo me lo creo. Porque es una tía joven y si no estuviese satisfecha sexualmente yo no estaría con él".

Esta declaración, sumada a la reacción del resto del equipo, fue seguida por un comentario de Nuria Roca, quien admitió su sorpresa por la edad de Kiko Matamoros: "A mí me ha sorprendido la edad. Yo no le hacía 67 años". Pilar Vidal, por su parte, concluyó destacando el buen estado físico de Matamoros: "Él está estupendo. Sigue haciendo mucha gimnasia, se cuida mucho y si se hubiese cuidado más, estaría mucho mejor".