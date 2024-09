Germán González ('El Gran Premio de la Cocina'): 'Me ha felicitado incluso Matamoros'

Germán González aterriza en La 1 como presentador de 'El Gran Premio de la Cocina' junto a Lydia Bosh. Se trata del primer talent show de cocina en tiempo real, que se emitirá a las 14:15h, antes del Telediario. En una entrevista en TVeo, Germán González nos cuenta los secretos de 'El Gran Premio de la Cocina', así como su relación con Jorge Javier o sus antiguos compañeros de 'Sálvame'.

En 'El Gran Premio de la Cocina', el público podrá seguir en cada programa la entrega de dos platos: el primero a los 20 minutos y el segundo a los 35. Esto aumentará la emoción y permitirá a los cocineros demostrar su versatilidad y rapidez bajo presión. El equipo con las puntuaciones más bajas de la semana perderá a uno de sus miembros.

¿Cómo te has visto al frente de 'El Gran Premio de la Cocina'?

Muy contento y sorprendido de primeras, porque como he dicho soy el primero que desconfío de mí. Cuando me he visto en la grabación, creo que va bien y funcionan todas las piezas. Me veo muy gracioso y divertido, aunque quede un poco de creído. Me veo como en otros formatos anteriores y creo que eso es muy positivo.

¿Cómo ha sido trabajar con Lydia Bosch en 'El Gran Premio de la Cocina'?

No conocía a nivel personal a Lydia Bosch, solo a nivel televisivo. 'Motivos Personales' es una serie que no vi, pero me ha sorprendido que es muy transparente y mona, que me adora desde el minuto uno. Esto me pasó con Adela González Acuña, que desde el primer día ya congeniamos, porque también habíamos coincidido en 'La Redacción' de Telemadrid. Lydia Bosh en maravillosa y siempre es muy dulce, es ella muy sutil.

¿Llegaste a ver otros proyectos suyos como 'El Gran Juego de la Oca'?

Tenía nueve años cuando se emitió 'El Gran Juego de la Oca'. Tengo 38 años y de los recuerdos más guays que tengo es verlo repetido los domingos por la mañana con mi abuela. A mí no me dejaban de pequeño quedarme en prime time hasta las 00h y lo veía en Antena 3.

En la rueda de prensa has dicho que ya habías intentado trabajar en RTVE...

Yo había hecho casting para otras cosas de RTVE que no funcionó. Me había contactado en otras ocasiones, pero por desgracia no salió.

¿Y ahora que estás dentro tienes otro proyecto en la casa?

En principio estoy ahora y a ver que pasa, pero no hay nada más, lo diría sin problemas. Me gusta la línea de TVE y me siento libre de decir el chiste que me apetece, aunque siempre he sido muy políticamente correcto. Me han catalogado alguna vez de incómodo, pero no soy así.

¿Sientes presión por las audiencias teniendo en cuenta que es una gran apuesta diaria?

Me preocupa la audiencia, pero no mucho, porque de mí no depende, ya que si fuese deporte estaría metiendo horas entrenando. Puedo ser más divertido, pero creo que estoy en el tono en el que tengo que estar. No me preocupa en exceso porque se que 'La Ruleta de la Suerte' es super líder y no tenemos las mismas armas, no vamos a hacer lo mismo. Tenemos la gran baza de tener siempre a los mismos concursantes y que la audiencia se enamore.

Estabas trabajando en 'El Diario de Jorge'. ¿Has compaginado en algún momento los dos formatos?

Compaginé el proceso de casting durante dos semanas con 'El Diario de Jorge'. Fue complicado a nivel psicológico, que tuve que decir adiós de un día para otro a una empresa. También sentí que fallaba a Jorge porque me siento muy bien con él y estaba muy ilusionado. Es un programa que es muy intenso, con una búsqueda de testimonios complicados.

Cuando me llamaron fue mucha euforia y al propio Jorge se lo dije en su camerino, pero ya lo sabía porque se filtró muy rápido. Me dio la mejor suerte del mundo, la enhorabuena y que me iba a echar de menos. Tenemos una relación muy buena, incluso le he dado la enhorabuena por la audiencia de 'Gran Hermano'. Saltó alguna lagrimilla, porque soy muy moñas.

¿Cómo fue poner en marcha 'El Diario de Jorge'?

Las primeras semanas de 'El Diario de Jorge' fueron muy intensas, porque es empezar un programa desde cero es complicado. Me he dado cuenta últimamente, aunque siempre haya sido consciente, de que es muy difícil hacer televisión y que funcione todo. Hacer un programa desde cero, con testimonios, con un plató nuevo y varios sets que ni yo entendía. Fue muy intenso, trabajaba en la redacción y montando las historias.

¿Y cómo viviste las malas audiencias del formato?

Yo personalmente era muy consciente de que llegaba el programa en una época complicada, con los Juegos Olímpicos, pero creo que se le está dando tiempo en su espacio por parte de Telecinco. Se le va a dar la oportunidad. Creo que poco a poco va a ir creciendo. El formato me gusta, veo a Jorge muy disfrutón y veo el programa muy gracioso.

¿Cómo has vivido esas transiciones diarias con Ana Rosa o incluso la entrevista?

No he visto las transiciones de cada tarde. Empecé aquí y no paramos porque llevamos tres semanas de parar a todas horas. Veo obviamente un compactado que hicieron en Twitter muy gracioso. Creo que se quieren mucho, se respetan mogollón y se admiran. Parte de la gracia es eso.

¿Y has tenido tiempo de ver 'Ni que fuéramos'?

No estoy viendo el nuevo 'Sálvame' porque no tengo tiempo. Cuando arrancó sí lo vi, me parece maravilloso. No he visto el fichaje de Aída Nizar, solo vi el vídeo con la moto de agua. Me parece muy bien ese fichaje dentro del formato de que es, es maravilloso.

¿Y no te ofrecieron participar?

Me lo ofrecieron, aunque aún no estaba el papel definido. No sabían aún lo que era, no tenían el nombre, estaba en otra cosa y les dije que no. Me llevo muy bien con ellos.

¿Has recibido felicitaciones de los colaboradores?

Me han felicitado, incluso Kiko Matamoros me sorprendió que puso algo en Twitter y me felicitó. María Patiño, Gema López, Lydia Lozano, Chelo García Cortés... Terelu no que yo sepa, pero también creo que hay gente que no se ha enterado. Lydia Lozano me felicitó ayer porque vio la promo.

¿Cómo estás viviendo la guerra del access?

Todo lo que sea competir me parece bien porque significa que se invierte, no se tira la toalla y no se pone una película o una serie turca o polaca. Todo lo que sea producción propia, nacional y creatividad, me parece bien y estoy a favor. Hay mucha competencia con 'Babylon Show', 'El Hormiguero' o 'El Intermedio'. Me parece bien. Me encantaría ir de invitado a David Broncano, pero no creo que le interese el dinero que tengo en la cuenta.

De 'Babylon Show' vi el segundo día y Carlos Latre me parece maravilloso. El formato me ha gustado, pero yo me acuerdo de 'Cuentos Chinos' y está haciendo datos peores. 'El Hormiguero' es muy complicado, que lleva 19 temporadas.

¿Te hubiese gustado que hubiesen tenido más paciencia con 'Cuentos Chinos'?

Claro que me hubiese gustado, pero con todos los formatos en los que estás y fracasas piensas eso.