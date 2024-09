RTVE presenta 'El Gran Premio de la Cocina', que ya tiene fecha de estreno a diario

La 1 ya ha puesto fecha de estreno a su nueva gran apuesta para la parrilla diaria. El próximo lunes 16 de septiembre llegará 'El Gran Premio de la Cocina', un talent show culinario presentado por Lydia Bosch y Germán González. El espacio se emitirá en la franja de 14:15h a 15h, sustituyendo a 'Ahora o Nunca'.

"Muy contentos de mostrar este programa que, sobre todo, va a dar ganas de cocinar hasta a los más perezosos. Va a marcar la compra de la semana a los espectadores o va a recordar platos y hacer tu propia versión. Vamos a potenciar la cocina, ya que cada vez se está cocinando menos y cosas más senzillas y rápidas. Se graba casi como directo y haremos platos de toda España, como cachopo, flamenquines, gazpacho... Platos muy sencil", explicaba en la rueda de prensa del FesTVal de Vitoria Miriam Corrales.

"Estamos muy contendos con el elenco que tenemos, como Lydia Bosch, que es una gran actriz y mejor presentadora. Apoya a los concursantes de forma increíble. También Germán, que es la primera vez que está en RTVE y hemos fichado a un fenómeno. En cuanto a los jueces, son exigentes, pero tienen una parte que van a enseñar. Te vas a entretener, emocionar, llorar, reir",añadía la directora de entretenimiento.

| RTVE

'El gran premio de la cocina' es la versión española del exitoso programa culinario argentino, creado y producido por Boxfish TV, factoría encargada del conocido 'Bake Off: famosos al horno'. El espacio será un reto al que se enfrentarán, a diario, cocineros no profesionales que pondrán a prueba sus habilidades culinarias en desafíos a contrarreloj.

"Mantenemos la esencia del formato original argentino. Es un programa en tiempo real y tienen que representar dos platos siempre. No es un programa pretencioso, sino cercano, ya que te trae el día a día de la cocina. Es un programa de entretenimiento para la cocina", explicaba Edu Walter, CEO de BoxFish.

"Es un programa en el que todos tienen protagonismo. Vamos a sorprender porque es cocina a tiempo real, son 35 minutos a mucha intesidad. La gente que vea el programa se va a animar a cocinar porque va a descubrir que en ese tiempo van a poder hacer platos, no se si extraordinarios, pero sí con muy buena pinta. Más allá del entretenimiento, es un programa muy didáctico y que va a sorprender", añadía Raúl Delgado, director de 'El Gran Premio de la Cocina'.

'El Gran Premio de la Cocina' es el primer talent show de cocina en tiempo real. El público podrá seguir en cada programa la entrega de dos platos: el primero a los 20 minutos y el segundo a los 35 minutos. Esto aumentará la emoción y permitirá a los cocineros demostrar su versatilidad y rapidez bajo presión.

| RTVE

El equipo con las puntuaciones más bajas de la semana perderá a uno de sus miembros. El formato empieza siendo una competición por equipos para transformarse después en una batalla individual donde los compañeros se convierten en rivales. 'El gran premio de la cocina' celebrará la diversidad y riqueza culinaria de España, con ingredientes locales, técnicas tradicionales y modernas, y las historias que se esconden detrás de cada plato.

"Estoy muy feliz porque hace 40 años descubrí mi vocación en esta casa, en 'El un, dos, tres...'. Empecé mi carrera haciendo muchos programas como presentadora, que fui compaginando con la parte de actriz. La vida que es mágica, 15 días antes de que BoxFish me llamase le dije a mis representantes que me gustaría volver presentar", explicaba Lydia Bosch.

De este modo, la presentadora está muy contenta: "Me siento muy querida, aunque haya gente a la que no le guste, porque soy un rostro muy familiar. Entré, hice la prueba, y ahí ya conocí a Germán, que llegó tarde, pero sentí la misma química que con Emilio Aragón, surgió la magia. Cuando me llamaron, pregunté si estaba Germán, porque es muy importante trabajar con un buen compañero y Germán es muy divertido, fresco y listo".

"Cuando hicimos la prueba me pasó lo mismo. Llegué a la prueba sin saber con quien la iba a hacer porque preferí no saberlo y cuando me enteré de que era Lydia Bosch fue sorprendente. Sentí lo mismo, lo pasé muy bien, reí muchísimo, me hizo confiar más en mi de lo que ya de normal lo hago", explicaba, por su parte, Germán González.

"Habíamos coqueteado alguna vez RTVE y yo, pero ya nos hemos dado a seguir y hemos tenido la primera cita. Creo que estoy muy bien, aunque en los primeros programas he ido un poco con el freno de mano. Todos tenemos nuestro espacio de brillar porque es muy coral, con unos personajes maravillosos. Le beneficia ser diario porque el público se va a poder enganchar más a los personajes", concluía el joven.