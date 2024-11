Patricia Cerezo frena en seco a Sonia Ferrer por lo que dice en 'En boca de todos'

La tensión ha cobrado especial protagonismo en 'En boca de todos'. El programa de Nacho Abad ha sido testigo del fuerte enfrentamiento entre Patricia Cerezo y Sonia Ferrer. De tal magnitud ha sido que incluso Patricia Cerezo ha mandado una queja a la dirección del programa.

El tenso rifirrafe se produjo tras comentar cómo Leonor Watling se posicionaba en la acusación de agresión sexual de Miranda Yorch a Juan Antonio Codina. La actriz, por su parte, defendía que es mejor "un culpable en la calle que diez inocentes en la cárcel", algo que avivó la polémica en 'En boca de todos'.

"A un culpable, si no se puede demostrar su culpabilidad, no se le condena. A alguien que ha puesto una denuncia, si no se puede demostrar que es una denuncia falsa, tampoco le pasará nada", añadía Sonia Ferrer. Patricia Cerezo le contestó argumentando que "esa es una denuncia en una red social, no en una comisaría".

"Que sí, pero por eso digo que es lógico que ella...", pronunciaba Sonia Ferrer interrumpiendo a su compañera. "¿Puedo terminar de hablar?", le replicó Patricia Cerezo, indignada, de sus faltas de respeto. Acto seguido, la periodista prosiguió con su argumento, siendo nuevamente interrumpida por Sonia Ferrer.

| Mediaset

"Patricia, es que a lo mejor, si me escuchases, entenderías lo que quiero decir", le soltaba bastante irritada Sonia Ferrer, provocando que su compañera se enfadara todavía más. "Y si a lo mejor me dejaras terminar de hablar, te dejaría luego terminar y que contestaras", le respondió Patricia Cerezo.

Las dos compañeras de 'En boca de todos' se enzarzaron en una acalorada discusión sosteniendo Patricia Cerezo que Sonia Ferrer no la escuchaba. "Claro, es que no me dejas terminar una frase", reprochaba la periodista.

"Venga, vamos", le contestaba Sonia Ferrer, dejando caer que se iba por las ramas. "A lo que voy es que a este señor se le ha despedido de su trabajo y todavía no hay una denuncia", comunicaba la periodista.

"¿Puedo contestar ya, por favor?", soltaba Sonia Ferrer, con cierta sorna a su compañera de 'En boca de todos'. La colaboradora volvió a dar su opinión volviéndose a enfrentar con la periodista. "Es su compañero de reparto, está en plena promoción, y es normal que Leonor apele a la presunción de inocencia", insistía Sonia Ferrer.

"Pero es que no son denuncias, son testimonios de redes sociales", reiteraba Patricia Cerezo. El presentador de 'En boca de todos', harto del gallinero provocado por las dos colaboradoras, terminó con la discusión. "Chicas, ya, respiramos", les comunicó Nacho Abad.