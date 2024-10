'En Boca de Todos' ficha por sorpresa a una colaboradora despedida de 'Aruser@s'

Este lunes 28 de octubre, 'En Boca de Todos' ha estrenado su nuevo horario en Cuatro, con un fichaje directo de 'Aruser@s'. El programa de Nacho Abad ha ampliado su duración esta semana, arrancando una hora antes, a las 10:30h. Con este movimiento, 'En Boca de Todos' se ha adelantado a 'Al Rojo Vivo' en media hora.

Este cambio de horario también ha llegado con la inesperada incorporación de Alba Sánchez, que en el pasado fue colaboradora de 'Aruser@s'. 'En Boca de Todos' ha apostado por la periodista como su nueva reportera. De hecho, Alba Sánchez ha debutado en su nuevo rol desde el Congreso de los Diputados, informando en directo sobre la reunión de Yolanda Díaz con el grupo de Sumar y las novedades del caso Íñigo Errejón.

Cabe destacar que Alba Sánchez había sido una de las figuras más reconocidas de 'Aruser@s', programa del que se despidió en julio de forma inesperada. Tras cinco años de dedicación, la periodista reveló en redes que no continuaría en el programa de laSexta. Además, recientemente Alba Sánchez también había participado esporádicamente en el magacín 'L'Altaveu', presentado por Danae Boronaten la desconexión catalana de RTVE en La 2.

| Instagram: @albaschez

De hecho, Alba Sánchez, en una entrevista en El Periódico, desveló que su salida había sido inesperada: "Fue una sorpresa, recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos, pero, sobre todo, cinco años en los que me he dejado la piel. Me entristece tener que irme de esta manera, pero estoy orgullosa de cómo he crecido. Afronto el futuro con fuerza e ilusión".

Recordamos que 'En Boca de Todos' ha comenzado la semana con su segundo mejor cuota anual con un 6,6% de cuota de pantalla, 248.000 televidentes de media y 1.364.000 espectadores únicos. El express se ha estrenado de 10:33 a 11:30 horas mejorando el dato de la franja con un 3,7% y 96.000 de audiencia media. Por lo tanto, se confirma que Mediaset ha acertado en la estrategia de adelantar el horario de 'En Boca de Todos'.