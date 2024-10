Nacho Abad paraliza 'En boca de todos' quitándose el pinganillo por un motivo de peso

El presentador de 'En boca de todos' no ha aguantado más.Nacho Abad ha desafíado a la dirección del programa quitándose el pinganillo como signo de protesta. Esto ha ocurrido este martes, mientras trataban el caso de Íñigo Errejón.

Tras la primera denuncia a Íñigo Errejón, interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá debido a un presunto acoso sexual, no paran de salir nuevas denuncias. La última en salir a la luz ha sido la de Aída Nízar, condenando la terrible actitud del diputado de Sumar.

"Si esta chica (Elisa) ha sufrido, como ha denunciado, una agresión sexual, el que tendrá que demostrar que no lo ha hecho será él", exponía indignada Patricia Cerezo. Unas palabras que hicieron estallar al presentador, negándose a asumir el discurso de la colaboradora.

"No, hay una cosa que se llama probatio diabolica, en la que tú no pruebas que eres inocente y los demás prueban que eres culpable", señalaba Nacho Abad. Algo que no le gustó nada a su compañera de 'En Boca de Todos', pues ella se defendía argumentando que no la entendieron.

| Mediaset

"No podemos cuestionar por qué se subió al coche o por qué se fue a su casa porque lo que sufrió, es lo que cuenta", insistía Patricia Cerezo. Nacho Abad, por su parte, se mantenía en su postura. "No lo podemos cuestionar nosotros, pero penalmente habrá un abogado que lo cuestionará todo", proseguía el presentador de 'En Boca de Todos'.

De hecho, el programa aprovechó para conectar en directo con Nuria González, una abogada feminista. El presentador se preparó las preguntas que le haría a su invitada, pero un imprevisto salpicó la conexión.

"¿Usted cree...? Por favor, no puedo, las dos cosas al mismo tiempo no puedo", soltaba Nacho Abad bastante enfadado. El presentador de 'En boca de todos' no podía escuchar a su invitada. Así pues, decidió quitarse el pinganillo ignorando las órdenes de dirección.

Sin embargo, tras este pequeño incidente, Nacho Abad retomó la entrevista a la abogada feminista. "Una comisaría tiene un espacio seguro para denunciar siempre, ¿usted cree que se equivoca Elisa Mouliaá al hacerlo en Internet? ¿Es un error hacer denuncias anónimas en redes porque nos cargamos la presunción de inocencia?", soltaba el presentador.