Las duras acusaciones que Alessandro Lequio suelta de María del Monte en 'Vamos a ver'

Alessandro Lequio lo ha vuelto a hacer. Siempre que el colaborador de 'Vamos a ver' habla es para condenar la actitud de alguien. En esta ocasión, lo ha hecho con María del Monte, cuestionando sus últimas apariciones en televisión, delante de Isa Pantoja.

La hija de Isabel Pantoja trató de hacerle entrar en razón contándole que tenían contacto de mucho antes de la entrevista. "He sentido su cariño, amor y apoyo, en privado me ha dicho cosas muy bonitas", confesaba emocionada Isa Pantoja.

Además, la colaboradora de 'Vamos a ver', soltó una frase que se convirtió en toda una declaración de intenciones. "No podemos recuperar el tiempo perdido, pero sí vamos a estar juntas desde luego para darnos mucho cariño", comunicaba Isa Pantoja.

Al colaborador italiano le chirrió bastante esta dulce confesión, por lo que decidió intervenir mojándose. "Lo siento, sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero María del Monte nunca me ha convencido en esta historia. Isa ha vivido en una especie de orfandad y María, que es la madrina, no ha cumplido su papel", sentenciaba Alessandro Lequio.

| Mediaset

"No ha hecho absolutamente nada", insistía el colaborador, harto de ver cómo se ignoraba el papel de la artista como madrina. Carmen Borrego, lejos de morderse la lengua, sacó la cara por ambas. "Si María ha hecho poco, ha sido por proteger a Isa; si no, hubiera hecho más", aportaba la hermana de Terelu Campos.

Isa Pantoja, por su parte, le contestó de forma muy directa. "Hay cosas que no están en nuestro poder. Si se ha tenido que dar así y el universo ha hecho que haya una conversación más íntima ahora y no antes, da igual", respondía la hija de Isabel Pantoja.

Aun así, estos argumentos no le valían al italiano, que mantenía que María del Monte no lo había hecho bien. "Estamos ante una niña necesitada de cariño y de referentes y, lo siento muchísimo, pero María del Monte no estuvo ahí. Esta chica se fue de casa con 18 años, tuvo un hijo y su madrina no cumplió su papel", continuaba Alessandro Lequio.

La gran mayoría de colaboradores de 'Vamos a ver' le reprocharon su incesante ataque. Pero, fue Isa Pantoja la que terminó con el argumento del colaborador, sin apenas despeinarse. "Me da igual lo que digáis, no quiero perder la oportunidad que una vez nos negaron", confesó.