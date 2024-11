Las audiencias de ayer dejan claro si Nacho Abad tiene futuro en la tarde de Cuatro

Las audiencias de ayer han dado una muy buena noticia a Nacho Abad sobre su futuro en Cuatro. Mediaset apostó este lunes 4 de noviembre por un especial de 'En Boca de Todos' en la tarde para cubrir la actualidad en Valencia. Un especial que ha conseguido funcionar en audiencias, dejando un claro mensaje para Cuatro.

Recordamos que 'En Boca de Todos' contó con Nacho Abad desde el plató y David Aleman cubriendo toda la información desde Valencia. Además, el programa también informó de las lluvias torrenciales ocurridas en varias zonas de Cataluña. Este mismo martes 5 de noviembre ha habido un cambio de tornas, con David Aleman desde el plató y Nacho Abad, junto a Sonia Ferrer, se ha trasladado a Valencia.

De este modo, las audiencias han dado buenas noticias a Nacho Abad sobre su posible futuro en la tarde. 'En Boca de Todos' consiguió un buen 6,1% de share y 530.000 seguidores, mejorando considerablemente los resultados que marca la franja. De hecho, 2.031.000 espectadores conectaron en algún momento con el espacio de Nacho Abad.

| Mediaset

Justo antes, 'Todo es Mentira' también marcó su máximo histórico en cuota al obtener un 8,8% y 811.000 espectadores. Un resultado que le hace estar por encima de 'Más Vale Tarde', que marcó un buen 6,1% y 596.000 en su primer tramo. En su segunda parte, el programa de laSexta ya consiguió subir a un 8,1% y 688.000.

Cabe destacar que Nacho Abad no tuvo la misma suerte en la franja matinal, cuando 'En Boca de Todos' se quedó en un justo 4,5% y 186.000 seguidores. No obstante, el espacio no tuvo el mejor de los teloneros, ya que 'Alerta Cobra' pinchó con un horrible 0,7% de share.

Por su parte, Noticias Cuatro 1 con Alba Lago ha conseguido su segundo mejor dato histórico con un 7,5% y 634.000 fieles. Además, la segunda edición también ha conseguido su tercer mejor dato histórico con un 7,3% de cuota, 800.000 y 1.937.000 espectadores únicos. Con todos estos datos, Cuatro consiguió un estupendo 6% de share en el día.