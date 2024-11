Manuel Cortés frena en seco 'Fiesta' con un inesperado mensaje para Isa Pantoja

Este sábado 16 de noviembre, Manuel Cortés acudió a 'Fiesta' para de interpretar su música en directo. Sin embargo, también, protagonizó un momento inesperado tras ser preguntado sobre la reciente entrevista de su madre, Raquel Bollo, en 'De Viernes'. La entrevista generó controversia por su postura respecto a la versión que Isa Pantoja ha compartido sobre su adolescencia en Cantora, lo que ha reavivado algunas tensiones familiares.

Tras su actuación, Emma García no perdió la oportunidad de preguntarle si había visto la entrevista de su madre. Pese a la pregunta directa, Manuel Cortés respondió de tajante: "Es secreto de sumario". Sin embargo, hijo de Raquel Bollo no eludió responder cuando Luis Rollán quiso saber si había felicitado a su prima Isa Pantoja por el anuncio de su embarazo.

Aunque no tienen relación, Manuel Cortés sorprendió al enviarle un mensaje en directo en 'Fiesta': "No, pero la felicito ahora. Me alegro mucho de que vayan a ser padres. Sé que hace bastante tiempo que lo andaban buscando".

| Telecinco

El hijo de Raquel Bollo también quiso aclarar su postura respecto a Isa Pantoja y su pareja, Asraf Beno, con quien ha tenido diferencias en el pasado, sobre todo en 'Supervivientes'. "Yo con su pareja tuve mis roces, pues porque tenía un sentir diferente a mí. Y como a todo en la vida, no a todo el mundo se le puede caer bien. Eso no quita una cosa de la otra. Deseo que les venga con mucha salud y que disfruten de sus vidas como yo hago, que es lo mejor de la vida. ¡Qué Dios le bendiga", declaró de manera conciliadora en 'Fiesta'.

Emma García, impresionada por su actitud en 'Fiesta', expresó su admiración: "¡Qué orgullosa debe estar tu madre de ti!". Sin embargo, Manuel dejó claro que no piensa entrar en polémicas: "Hay gente que se le olvidan las cosas, ella dio su entrevista ayer. Yo estoy aquí para hacer mi música, pero el día que yo hable me atendré a las consecuencias".

"Esto no es algo mío y estoy aquí para hablar de esta canción", concluyó Manuel Cortés, refiriéndose a su enfoque profesional y dejando entrever que, de abordar temas personales, lo hará en su momento.