Risto Mejide paraliza 'Got Talent' con una decisión nunca vista en su historia

'Got Talent' ha alcanzado su fase de semifinales con un giro inesperado protagonizado por Risto Mejide, que ha tomado una decisión sin precedentes en la historia del programa. El miembro del jurado solicitó algo que nunca se había planteado antes: impugnar su propio pase de oro.

Durante la fase de audiciones, Risto Mejide generó polémica al otorgar su pase de oro a Kimberly, una joven cuyo peculiar talento consistía en interpretar canciones de Taylor Swift mediante eructos. La decisión fue recibida con fuertes críticas por parte de sus compañeros del jurado, que rechazaron la actuación. A pesar de ello, el catalán sorprendió al llevar a la aspirante a la siguiente fase: "Os la vais a comer en semifinales", dijo.

Sin embargo, de cara a las semifinales de 'Got Talent', Risto Mejide reconsideró su decisión. Antes de que comenzaran las actuaciones de los primeros semifinalistas, detuvo la emisión para anunciar su deseo de rectificar. "Tengo que decir una cosa a mis compañeros y a la dirección de este programa que creo que es importante antes de que comencemos estas semifinales", expresó, dejando atónitos a todos los presentes.

| Mediaset

"He estado dándole muchas vueltas, he estado viendo las audiciones. Creo que, por primera vez además, por lo menos de los diez años que llevo aquí, quiero impugnar mi pase de oro", confesó Risto Mejide. "Mi pase de oro lo hice con una intención mala, para incomodar", añadió, antes de admitir que fue para fastidiar a Tamara Falcó.

Risto Mejide justificó su petición argumentando que no sería justo mantener a Kimberly en 'Got Talent: "Creo que sería injusto que mi pase de oro fuese una actuación en la que yo he utilizado, de alguna forma, para incomodar a mi compañera. Esa no debe ser mi función, así que yo pongo a disposición del programa mi pase de oro y me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca".

Aunque la dirección aún no ha resuelto su solicitud, Kimberly no formaba parte de los semifinalistas de esta primera semifinal de 'Got Talent', dejando abierta la incógnita sobre su destino. Tamara Falcó, por su parte, mostró una actitud conciliadora hacia Risto Mejide tras el inesperado anuncio. "Ya dije que quien tiene boca se equivoca y yo me he equivocado contigo", dijo antes de abrazar a su compañero.