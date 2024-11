La pregunta de Beatriz Archidona que desenmascara a Raquel Bollo en 'De Viernes'

La entrevista de Raquel Bollo en 'De Viernes' ha dejado momentos de alta tensión. La andaluza acudió al plató con la intención de desmontar el testimonio de Isa Pantoja, que semanas relató experiencias de su niñez y adolescencia marcadas por episodios difíciles vividos en Cantora. Raquel Bollo no dudó en tachar de "mentiras" y "medias verdades" el relato de Isa Pantoja, desmintiendo los desprecios, racismo y el incidente del "manguerazo".

A lo largo de la entrevista en 'De Viernes', cuando se le preguntó si fue testigo directo de algún mal gesto o desaire hacia Isa Pantoja por parte de Isabel Pantoja, Agustín Pantoja o la abuela, doña Ana, Raquel afirmó que "no estuvo presente" o desacreditó la versión de Isa según la información que ella maneja.

Raquel Bollo aseguró que Isa tuvo una infancia "muy feliz" y que los problemas comenzaron "a raíz del noviazgo" debido a lo que describió como "una adolescencia complicada". Estas declaraciones despertaron el enfado de Beatriz Archidona y de los colaboradores. La presentadora recordó que Isa Pantoja no era la única en compartir estas vivencias: "Los han contado Pepi Valladares, Dulce, Laura Cuevas… son muchos testimonios, Raquel", le espetó.

| Mediaset

De est emodo, Beatriz Archidona la confrontó directamente:"¿No te genera ninguna duda de que quepa la posibilidad de que te hayan contado la historia de otra manera?". Sin embargo, Raquel Bollo se mantuvo firme: "¿Y por qué lo que yo cuento no vale?", lamentó, defendiendo su postura frente a las críticas.

Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando Beatriz Archidona reprochó la actitud general de los adultos en Cantora: "Todo el mundo cuenta historias y testimonios durísimos. Y todos estabais en esa casa, todos estabais alrededor, pero luego nadie se enteraba cuando pasaban episodios de desprecios como esos. Es que todo el mundo girabais la cara. Girabais la cara. Estábamos para las fiestas, pero luego cuando pasaban cosas así no estabais nadie".

Raquel Raquel respondió visiblemente molesta: "No, perdona, una cosita, que yo en fiestas he estado allí, pero te puedo asegurar que he estado más con los niños que de fiesta. De fiesta han estado otros".

| Mediaset

A lo largo de la entrevista en 'De Viernes', también dejó claro que no está dispuesta a modificar su versión para satisfacer al público. "Lo que he vivido es lo que he vivido, y por mucho que me queráis llevar la contraria, yo sé lo que he vivido. El tiempo es juez infalible y quita y da razones", sentenciaba.

Además, rechazó las acusaciones de querer reconciliarse con Isabel Pantoja a costa de desacreditar a Isa: "Si no me creéis, es vuestro problema. Yo me voy tranquila y duermo tranquila. Que preferís creer a otras personas que confunden fechas y se contradicen, pues perfecto".

Finalmente, Beatriz Archidona zanjó la entrevista en 'De Viernes' con un mensaje directo: "Y nosotros no somos jueces. Lo que hacemos es nuestro trabajo, que es preguntar. Por eso te hemos invitado esta noche para escucharte tu versión, que es muy diferente y muy lícita igual, y la respetamos".