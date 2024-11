El inicio más duro de Emma García tras la muerte de un familiar de Carmen Alcayde

Este domingo 10 de noviembre, 'Fiesta' dio inicio con una noticia de gran tristeza. Emma García, visiblemente afectada, abrió la emisión informando sobre el trágico hallazgo sin vida del empresario valenciano Miguel Burdeos, fundador y presidente de SPB Global Corporation, empresa proveedora de productos de limpieza y cosmética para Mercadona. La noticia cobra especial relevancia para el programa, ya que este era el esposo de la tía de Carmen Alcayde, colaboradora de 'Fiesta'.

Hace más de una semana, Carmen Alcayde aprovechó su altavoz en 'Fiesta' para expresar públicamente la angustia de su familia por la desaparición a consecuencia la DANA que afectó a Valencia. Un llamamiento que inicialmente ya había hecho en redes sociales.

Durante la emisión, Carmen Alcayde compartió su desesperación y la de sus familiares: "Me emociono escuchando a esta mujer y estos testimonios. Estoy muy fastidiada porque me he enterado que el marido de mi tía, el que está casado con la hermana de mi madre, ha desaparecido. Me ha dicho ella que lo diga por aquí porque están desesperados".

| Mediaset

Carmen Alcayde también destacó la incertidumbre que se vivía: "No saben nada, si están en el restaurante o dónde están, y es un horror. No tenemos ninguna culpa, no estamos acostumbrados a que pase esto de esta manera. Todos hemos sido imprudentes".

Miguel Burdeos fue visto por última vez el martes 29 de octubre, junto a tres empresarios valencianos más, tras un almuerzo en el restaurante La Orza de Ángel, en Chiva, una de las localidades más afectadas. Las autoridades no tenían certeza de si emprendieron el regreso en un solo vehículo o en varios. Según las primeras hipótesis, una fuerte tromba de agua podría haber sorprendido a los empresarios cuando circulaban por la zona de Cheste.

La enviada especial del programa en Valencia informó que el paradero de otros dos empresarios, Antonio Noblejas y José Luis Marín, continúa siendo incierto. Además, Vicente Tarancón, otro de los desaparecidos, ha sido también reportado como fallecido por su familia.

Cabe destacar que, este domingo 10 de noviembre, 'Fiesta' ha seguido flojo, aunque lideró en audiencias con un 9,4% y 940.000 seguidores. El programa de Emma García congregó 4.915.000 de espectadores únicos en sus cinco horas.