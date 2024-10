Los Mozos de Arousa confiesan el alto precio que han pagado por 'Reacción en Cadena'

Borjamina, Raúl y Bruno, conocidos como Los Mozos de Arousa, han conquistado el corazón de los espectadores de 'Reacción en cadena'. Desde que comenzaron su participación, han ido acumulando una impresionante cantidad de dinero que, en pocas semanas, podría llegar a los 2,5 millones de euros. Sin embargo, este éxito no ha sido gratuito.

En una entrevista con El Español, Raúl Santamaría, uno de los miembros del trío, reflexionaba sobre lo que han tenido que sacrificar para seguir compitiendo. "Me ha restado tiempo para dedicárselo a la familia y pareja porque llevamos año y medio yendo y viniendo, el trabajo... pero nos está dando una experiencia de vida muy grande. Una oportunidad de hacer cosas que, si no estuviéramos en el concurso, no habríamos hecho. También una estabilidad económica, un colchón que no se consigue todos los días", confesaba el joven.

Para Borjamina, su hermano, la visibilidad mediática ha sido un arma de doble filo, aunque les ha permitido dar a conocer su asociación, Arousa Moza, y otras causas que apoyan. "También ayuda a que las instituciones hagan más caso", señalaba, reconociendo que la fama les ha abierto puertas.

| Mediaset

Sin embargo, admitió que el tiempo que antes dedicaba a sus aficiones y a la asociación se ha visto reducido: "Aunque Arousa Moza está en buenas manos, echo de menos el trabajo diario. El estar presente en las actividades que llevamos a cabo o el poder viajar a menudo y participar en proyectos internacionales como hacía antes. Abandoné un proyecto para poder grabar un día y ahí seguimos tras año y medio", añadía Borjamina.

La rutina de grabación también ha afectado su día a día, donde apenas tienen tiempo para disfrutar de la ciudad. "También se echa en falta esas actividades después del trabajo de hacer deporte o quedar con amigos", confesaba Raúl.

Por su parte, Bruno destacaba los aspectos positivos de su experiencia en televisión, aunque también reconocía el coste personal. "Ilusión, popularidad e ingresos importantes" son los beneficios que ha obtenido, pero señalaba que "también me ha quitado un poco la gestión de mi tiempo. Todo gira en torno al calendario de grabaciones, que puede ser cambiante".

Los viajes entre Galicia y Madrid han sido agotadores para Los Mozos de Arousa, que calculan haber recorrido más de 40.000 kilómetros en tren. A pesar de estos sacrificios, el trío gallego está a punto de alcanzar su objetivo de 2,5 millones de euros, dinero que planean invertir en un local para su asociación. Aunque el éxito ha tenido un precio alto, están convencidos de que ha valido la pena.