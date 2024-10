Reencuentro inesperado: la sorpresa de dos conocidos al coincidir en 'First Dates'

Destino o casualidad. Eso debieron pensar los dos solteros que se presentaron a 'First Dates' para encontrar el amor y terminaron encontrando a un viejo conocido. La historia de Vincenzo y Nacho se terminó de escribir en el restaurante de Carlos Sobera.

Vincenzo, un administrativo italiano de 40 años que reside en Valencia, fue el primero en llegar a su cita. Según sus amigos, es un cascarrabias, algo que él no cree que sea cierto del todo. "Ellos dicen que tengo cara de enfadado siempre", compartía indignado el primer soltero de la noche.

El soltero confesaba que llegó a España hace 10 años y por amor. "Al final terminó la relación, pero tengo un bonito recuerdo. El amor lo mueve todo. Yo estoy en España para eso", añadía Vincenzo afirmando que tenía muchas ganas de conocer a su cita.

| Mediaset

Sin embargo, quiso dejar claro que le da muchísima importancia a su espacio. "Me gusta estar solo. Cuando quiero estar solo voy a mi bola, pero también creo que soy cariñoso y romántico", reconocía el soltero. Además, hablando con Carlos Sobera, le desveló el tipo de hombre que espera encontrar en 'First Dates'.

"Me gustaría una persona divertida. No quiero más drama en mi vida. Que sea más abierto que yo, pero al mismo tiempo discreto", soltaba Vincenzo esperando que el programa haya cumplido con sus expectativas.

Por otro lado, Nacho, un valenciano muralista de 43 años, se presentó a 'First Dates' con la intención de encontrar una relación seria. Al verse los dos,enseguida se reconocieron. "Puede ser por las redes sociales, aunque hace tiempo que ya no las uso", afirmaba Nacho.

El arte unió (todavía más) a estos dos solteros durante su cita. "Cuando estoy en plan drama, me pongo a dibujar. No soy profesional, pero este año voy a hacer un curso de gráfica ilustrada", contaba Vincenzo. Aun así, reconoció ser un hombre con muy poca paciencia, algo que no importó mucho a Nacho.

Los dos solteros disfrutaron de la velada, pero ni siquiera en la sala de intimidad total se besaron. Algo no estaba funcionando. Vincenzo y Nacho llegaron a la decisión final con la decisión clarísima. Ambos no querían tener una segunda cita, debido a que no habían encontrado chispa. "Coincidimos en muchas cosas, pero a nivel de pareja no lo veo", soltaba Vincenzo.