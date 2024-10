Bárbara Rey no puede más y pierde los papeles con un reportero de 'TardeAR'

La paciencia de la vedette se está acabando. Ya han sido varias las veces en las que Bárbara Rey se ha quejado del "acoso" por parte de la prensa. Ahora bien, nunca se la había visto así de esta forma, estallando contra un reportero de 'TardeAR'.

No es la primera vez que la madre de Ángel Cristo paga su furia con la prensa. Sin embargo, lo que se vivió el pasado jueves 10 de octubre en 'TardeAR', se traduce en una alterada reacción de la vedette en la que cruza todos los límites.

Bárbara Rey ya comunicó a sus seguidores, a través de las redes sociales, el sufrimiento que estaba viviendo por los periodistas. "Os diré que, poco a poco, voy saliendo adelante.Soy una persona creyente y Dios me ayuda mucho. Estoy convencida, cosa que sé que no va a hacer con gente muy malvada que está por ahí", exponía la artista.

| Mediaset

El altercado entre ella y el reportero se produjo tras preguntarle este por cómo se encontraba después de la filtración de sus polémicos audios. La amante del Rey Emérito contestó con un "fenomenal", despidiendo con un manotazo al micrófono del periodista. Tras este incidente, el reportero siguió con su trabajo preguntándole por el supuesto viaje en helicóptero que realizó el Rey emérito a Cantora.

Esta última pregunta desató la ira de Bárbara Rey. La vedette se dispuso a empujar al equipo de 'TardeAR', negándose a responder. "Bárbara, por favor, no me empujes", pronunció el reportero, consiguiendo al momento una mirada bastante intimidante de Bárbara Rey.

Tras emitir estas imágenes, el plató se revolucionó."Está un poquito Pantoja", aportaba Mario Vaquerizo, mientras que Beatriz Archidona añadía que "es vergonzoso", defendiendo que el periodista solamente hacía su trabajo. Más tarde, el reportero, Álex Álvarez, compartiría con el programa cómo se había sentido durante ese cara a cara.

La vedette volvió a utilizar sus redes sociales para defenderse de las críticas. "Si yo tengo hora con el médico y pierdo esa hora porque se me interpone gente y me obstaculizan el paso, es normal que me moleste. Aparte de eso, tengo que aguantar que se me echen encima, se hayan duchado o no, no se puede consentir. Eso es acoso y no tengo por qué aguantarlo", insistió Bárbara Rey.