Joaquín Prat deja KO a Alejandra Rubio al hacerle la pregunta más personal de su bebé

Las Navidades de Alejandra Rubio ya han comenzado, siendo su mayor regalo su hijo Carlo. El nieto de Terelu Campos nació el pasado viernes 6 de diciembre de madrugada. La colaboradora de televisión ha reaparecido en su programa, donde nunca se habría imaginado lo que le diría el presentador de 'Vamos a ver'.

Todavía continúa recuperándose del proceso del parto en su casa, pero, aun así, ha conectado con su programa para dar unas declaraciones en exclusiva. La hija de Terelu Campos trabaja en 'Vamos a ver' desde el pasado septiembre,donde ha tenido más de un encontronazo con Alessandro Lequio. Además, por si fuera poco, también ha tenido que hacer frente a los problemas familiares entre su tía, Carmen Borrego, y su primo.

Ahora bien, Alejandra Rubio conectaba en directo con sus compañeros de 'Vamos a ver', ante la sorpresa de Verónica Dulanto. La presentadora no esperaba que la hija de Terelu Campos fuera a dar a luz a través de cesárea. Una opción que ha sorprendido a los demás colaboradores.

"Un día se me ocurre decirle aquí a Alejandra Rubio que iba a salir a dar a luz en torno al 24 de este mes, yo no tenía ni idea. El parto fue un poquito más largo con cesárea, un poquito más de lo normal, pero están pletóricos", comunicaba Verónica Dulanto a los seguidores de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Sin embargo, el que ha tomado la palabra ha sido Joaquín Prat, recibiendo a Alejandra Rubio con bastante cariño. "Nuestra más sincera enhorabuena, Alejandra. Es una nueva vida, porque cuando traes a un hijo al mundo ya es para siempre", soltaba orgulloso el presentador.

La hija de Terelu Campos se mostró bastante agradecida con su programa, ofreciéndose a contar detalles sin pudor. "El parto era programado porque yo he tenido una diabetes durante el embarazo y esto es así. Mi ginecóloga me dijo que no decido yo, que deciden los médicos por mi salud y por eso el parto se programó", confesaba Alejandra Rubio.

De todas formas, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha querido dejar claro que no ha sido grabado el momento del parto para su documental. Pero, lo que menos se podía esperar es una pregunta bastante personal de Joaquín Prat. El presentador insistió en que la hija de Terelu Campos le contara a quién se parecía más el pequeño Carlo.

Alejandra Rubio no sabía qué responder, argumentando que todavía es "muy pequeñito", algo que Joaquín Prat no se ha creído. "A ver, sí se sabe, pero no nos lo quieres decir", le respondió el presentador de 'Vamos a ver'.