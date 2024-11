Alejandra Rubio explota contra 'De Viernes' por lo que han anunciado de su suegro

La promoción de 'De Viernes' ha anunciado el primer encuentro entre Carlo Costanzia padre y Terelu Campos. Sin embargo, Alejandra Rubio no ha dudado en desmentir la información desde su puesto como colaboradora en 'Vamos a ver'. Unas palabras que han sorprendido a todos y que rompen por completo lo que los espectadores esperaban ver en 'De Viernes'.

"Lo siento en el alma por tener que decirlo",comenzó aclarando Alejandra Rubio, dejando claro que no podía pasar por alto lo que considera un error en la promoción del espacio. Según la colaboradora, el cebo lanzado por 'De Viernes' no es del todo cierto: "Se conocen ya, mi madre lo ha contado en Diez minutos. Lo siento en el alma por tener que decirlo yo, me da rabia, pero he avisado de que lo iba a decir".

La promo de 'De Viernes' utilizaba el eslogan "Abuelos ausentes, enfrentados y desconocidos. Los abuelos se conocen en plató", algo que Alejandra Rubio también quiso matizar: "Es verdad que es el primer encuentro públicamente de ellos dos, pero se han conocido en otra parte".

| Mediaset

Además, la joven criticó el uso de la palabra "enfrentados" en la promoción. "Aquí no hay enfrentamiento entre abuelos aunque se quiera vender que sí, no lo hay", afirmó con rotundidad.

En este contexto, Alexia Rivas también intervino en el intenso debate, cuestionando la aparente contradicción en la actitud de Terelu Campos respecto al foco mediático sobre su familia. "Si estos encuentros son televisados como conocerse en un plató o encontrarse en un plató...", expresó la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Sin embargo, Alejandra Rubio no dejó pasar este comentario y confrontó a su compañera de tertulia: "¿Has leído la promo? Dice 'se conocen en un plató' y no se conocen en un plató de televisión. Ese encuentro ya se hizo en privado. Otra cosa es que se venda así porque vayan a estar juntos por primera vez en un plató".

Finalmente, Alejandra Rubio justificó la presencia de Terelu Campos, señalando que cualquier otra circunstancia sería más controvertida: "Y mi madre está currando ahí. Lo que sería raro es que mi suegro fuera a 'De Viernes' y mi madre no estuviera porque entonces el tema sería '¿por qué no está Terelu?'", concluyó la colaboradora.