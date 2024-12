Sale a la luz el negocio que tiene Alejandra Rubio con su parto y cuánto ganará

Con el nacimiento de su hijo muy cerca, Alejandra Rubio ha decidido retirarse de los focos de 'Vamos a ver' para descansar y prepararse para el gran día. Sin embargo, Belén Esteban desveló en 'Ni que fuéramos' que su descanso podría ser solo parcial. Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia, estarían trabajando en un proyecto muy especial: un documental que narrará su relación y el mediático embarazo.

De este modo, Belén Esteban sorprendió al asegurar que "lo está realizando Cuarzo", productora de 'Supervivientes' o 'Así es la vida'. Este documental, que aún no tiene fecha de estreno, podría tener como destino final la cadena Cuatro. Aunque, según Kiko Hernández, "ese escenario únicamente se daría después de venderlo en una plataforma".

Las cámaras de 'Ni que fuéramos' captaron a la pareja en pleno rodaje del documental, mostrando una faceta de lo más romántica y natural. Pero las revelaciones no terminaron ahí: "Tengo un contacto muy bueno. Ayer por la noche me llama y me habla de Alejandra y Terelu", comentó Belén Esteban.

"Me cuentan que Alejandra tiene el parto programado porque están grabando un documental y quieren ver cómo ingresa, las contracciones…", aseguró. Aunque el parto de Alejandra Rubio no será grabado para el documental, Belén Esteban dejó claro que la programación del nacimiento del bebé responde a exigencias del proyecto. "El parto no se va a grabar, no sé si lo van a grabar para ellos. Lo que sí sé es que está programado por el documental", aclaró la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

La organización en la familia Campos parece estar en marcha: "Hace tres semanas que Terelu ya tiene firmada la primera aparición después del parto de su hija en 'De Viernes'", adelantó Belén Esteban. "Está programado todo: el parto y la exclusiva", añadió María Patiño, desatando la reacción de Kiko Hernández: "Son unos peseteros y venden hasta las bragas".

Kiko Hernández también ofreció una estimación sobre las cifras económicas que moverán estas exclusivas tras el nacimiento del bebé. "El documental se venderá por un millón de euros, Terelu en 'De Viernes' 100.000 euros. Alejandra y Terelu en la revista Hola 500.000 euros y Carmen Borrego en 'De Viernes' 10.000 euros", adelantó el tertuliano.