Alejandra Rubio suelta el bombazo en 'Vamos a ver' sobre su relación con Mar Flores

Alejandra Rubio estaría a punto de salir de cuentas. Sin embargo, Anabel Pantoja ya la ha adelantado, al dar a luz el pasado sábado 23 de noviembre. La hija de Terelu Campos ha aprovechado el bonito momento para mojarse sobre su relación con su suegra, Mar Flores, en 'Vamos a ver'.

La sobrina de Anabel Pantoja se encuentra especialmente cuidada tanto por su pareja, David Rodríguez, como por su madre, Merchi. De hecho, desde 'Vamos a ver' han mostrado cierta curiosidad en ver quién sería la "Merchi" en el caso de Alejandra Rubio. La colaboradora lo ha tenido clarísimo.

"En tu caso, ¿el papel de Merchi quién lo va a hacer? ¿Tu madre Terelu o tu suegra Mar Flores?", le preguntaba Joaquín Prat. La colaboradora de 'Vamos a ver' sabía que se la jugaba con su respuesta. Así que, decidió salir del aprieto de una manera bastante airosa.

"Yo creo que una Merchi en mi casa, hasta enero, yo no voy a tener", confesaba Alejandra Rubio, intentando salir del paso. Aun así, recalcó lo único que necesitaba en estos momentos. "Quiero tranquilidad", destacaba, evitando a toda costa una lucha entre consuegras.

| Mediaset

Además, decidió jugársela y mojarse sobre la relación que mantiene con su suegra, Mar Flores. "Estoy encantada con mi suegra y con mi madre, pero para un rato. No se puede estar ahí, que me van a ayudar en todo", reconocía Alejandra Rubio.

El presentador de 'Vamos a ver' pretendía que su colaboradora se mojara más, así que prosiguió con sus preguntas. En esta ocasión, le dejó caer que la que más se solía volcar era la abuela materna, siendo Terelu Campos en este caso.

"Mi madre va a ser una abuela especial, igual que ha sido una madre especial", enfatizaba Alejandra Rubio, mostrándose orgullosa de su madre. Bibiana Fernández se entrometió entendiendo que "no iba a estar todo el día" con su nieto. "No hombre, para lo que necesite estará, pero ahí todo el rato no", zanjaba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Todavía se desconoce cuándo podría salir de cuentas Alejandra Rubio. Aun así, Verónica Dulanto dejó caer la semana pasada que podría estar cerca del 24 de diciembre. Algo en lo que no quiso mojarse la colaboradora, dejando claro que "no lo voy a decir".