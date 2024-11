Alejandra Rubio deja KO a José María Almoguera con solo una frase en 'Vamos a ver'

Las polémicas vuelven a la familia Campos. Al parecer, todo indicaba a un posible acercamiento entre Carmen Borrego y su hijo; sin embargo, las declaraciones de José María Almoguera demostraron lo contrario. Esto provocó que Alejandra Rubio saltara para sentenciar la postura de su primo en 'Vamos a ver'.

La llegada de José María Almoguera al foco mediático ha supuesto un antes y un después para la familia. Las últimas declaraciones del joven no han sentado nada bien a ninguna del clan Campos, ni siquiera a su prima Alejandra Rubio. El hijo de Carmen Borrego desveló el punto en el que se encuentra su relación con la hija de Terelu Campos.

"Ni ella me escribe a mí ni yo a ella, estamos un poquito en standby. Yo hablaría más con ella, pero sí que es verdad que las cosas no acompañan", confirmaba ante los medios. La reacción de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' no se hizo esperar.

"A mí me parece que sigue alargando esto porque es lo que le compensa y ya está", aseguró la colaboradora de 'Vamos a ver'. Su tía, Carmen Borrego, comunicó en ese mismo plató que no haría ninguna declaración más sobre el tema. No obstante, la hija de Alejandra Rubio decidió hablar, confesando sentir "rabia, porque no se lo merece", refiriéndose a Carmen Borrego.

| Mediaset

"Me parece que ya huele desde lejos", aseveraba la hija de Terelu Campos, dejando caer que José María Almoguera estaría encantado de haberse sumado a este nuevo mundo. Su incorporación al mundo mediático no está gustando nada a su familia. "Si tiene proyectos y ha cambiado de profesión me parece genial, pero que no sea a costa de hacer estas cosas", reconoció Alejandra Rubio.

Cristina Tárrega saltó para defender a las Campos sosteniendo que "puedes cambiar de profesión pero no a costa de tu madre". Algo que aplaudía Alejandra Rubio, calificando de "vergonzoso" el nuevo rumbo que había tomado. Además, la colaboradora de 'Vamos a ver' no tuvo ningún reparo en mojarse sobre la amistad que tiene con su primo.

"Si dice que teníamos una gran relación sería mentira, porque tampoco. Teníamos una relación cordial de primos, yo tengo mucha más relación con mi prima que con él. Mi opinión se la he dado y ya está", revelaba Alejandra Rubio.

"Los comentarios que hace es porque tiene miedo, porque al final él luego le echa las culpas de todo", prosiguió la hija de Terelu Campos. La relación entre ambos es casi inexistente, tanto que ni siquiera "hay nada que recuperar".