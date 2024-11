Alejandra Rubio responde a las acusaciones de haber cometido un delito por Carlo

Alejandra Rubio ha abordado la polémica en torno a la situación judicial de su suegro, Carlo Costanzia padre,durante su intervención en 'Vamos a ver'. La Fiscalía de Turín ha extendido la investigación a Carlo Costanzia padre en el marco del caso que involucra a sus hijos Rocco y Pietro. Un hecho que ha salpicado a Alejandra Rubio de forma inesperada.

Según ha informado Vanitatis, la Fiscalía habría sospechado que Costanzia facilitó un documento para que su hijo Carlo pudiera recibir visitas de su pareja, Alejandra Rubio, en prisión. Sin embargo, algunos rumores apuntan que el objetivo podría haber sido introducir un teléfono móvil.

"Calienta que sales. El suegro está de mierda hasta aquí", le decía Joaquín Prat a Alejandra Rubio tras ver el vídeo resumen. Una frase que no gustaba nada a la colaboradora de 'Vamos a ver': "Decir que mi suegro está hasta no sé qué de mierda cuando no es así...".

| Mediaset

De este modo, Alejandra Rubio no ocultó su indignación ante estos rumores y fue contundente al desmentir la existencia de un móvil en esta situación. De hecho, se ha remitido a lo que especifica el propio documento. "Eso es lo que dice la Fiscalía, pero no tiene nada que ver con ningún móvil", aseguró la colaboradora de 'Vamos a ver', criticando la circulación de información sin fundamento.

"Está claro en el escrito", subrayó, y cuestionó la interpretación que sugiere la implicación de un teléfono. "¿Eso tiene que ver con algún móvil?", expresó, mostrando su descontento con las especulaciones que rodean el caso.

Aunque evitó dar detalles sobre la situación concreta de su suegro, Alejandra Rubio se mantuvo firme en su declaración. De hecho, se limitó a aclarar que, según la Fiscalía, solo se está investigando la validez del documento en cuestión. Con una actitud prudente, concluyó: "Es lo que dicen, luego se tendrá que demostrar".

Esta nueva polémica llega solo unos días después de que Carlo estuviera visitando a Alejandra y su hijo en Madrid. En ese momento, el italiano no dudó en tildar de "maravillosa" a su nuera cuando fue preguntado por la prensa.